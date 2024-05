VIDEO/ Rachete ucrainene au lovit Donețk-ul - Au fost înregistrați mai mulți morți și răniți

"Până acum, avem informaţii în legătură cu opt persoane rănite", a adăugat el, precizând că forţele ucrainene au folosit cel puţin două rachete lansate cu sisteme Himars, de fabricaţie americană.Potrivit oficialului rus, o rachetă "a lovit direct restaurantul (peretele exterior, geamurile clădirii şi structurile stradale au fost avariate), iar o a doua a lovit o clădire neterminată situată în apropiere (acoperişul a fost deteriorat)".Imaginile difuzate pe reţelele sociale de presa locală rusă arată o clădire cu ferestre sparte, iar trupuri sunt întinse pe jos.Faţada clădirii era parţial prăbuşită, iar acoperişul a fost găurit, potrivit acestor imagini.Oraşul ucrainean Doneţk, aflat sub controlul Moscovei şi situat foarte aproape de linia frontului, este cu regularitate ţinta atacurilor ucrainene în această regiune.Atacul lansat de Kiev survine în momentul în care armata rusă a revendicat sâmbătă preluarea controlului a cinci sate din regiunea Harkov, unde desfăşoară o ofensivă terestră, şi o alta în regiunea Doneţk, mai la sud.

JUST IN



Brutаl Ukrainian HIMARS attасk against Donetsk



The city was preparing to celebrate 10 years of independence from Ukraine pic.twitter.com/T4pTR7jlBR