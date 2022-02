Luptele continuă la periferia Kievului în zona Hostomel. Martorii au observat în această dimineață o grupare de elicoptere Ka 35 și Mi 24 în apropierea aeroportului.

În urmă cu puțin timp ministrul ucrainian al Apărării anunța că Rusia a început să-și mute unitățile de rezervă către granița Ucrainei.

Video reportedly from this morning showing Russian Ka-52 and Mi/24/35M helicopters near Hostomel. https://t.co/Kt35OauLXd pic.twitter.com/TkiJfUMXaP