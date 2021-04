VIDEO - A murit cântărețul Mike Mitchell: a devenit faimos pentru solo-ul de chitară din piesa 'Louie Louie' a trupei The Kingsmen

Mike Mitchell, muzician cunoscut pentru solo-ul de chitară din piesa „Louie Louie” a trupei The Kingsmen, a murit la vârsta de 77 de ani, anunţă BBC, informează News.ro.

Membru fondator al trupei, Mitchell a murit în ziua în care a împlinit 77 de ani, pe 16 aprilie, a confirmat bateristul Dick Peterson pentru revista Rolling Stone.

„El a fost cel mai bun şi generos om de pe planetă”, a spus Peterson, care face parte din grup începând cu 1963. „În ultimii 57 de ani, am cântat la târguri şi festivaluri, la show-uri rock n’ roll prin SUA. Mike este de neînlocuit şi îi va fi simţită lipsa nu doar de noi, ci şi de fani. Mike era preferat pentru firea lui comică, cât şi pentru arta muzicală”.

Grupul The Kingsmen a fost fondat în Portland (Oregon), în 1959, iar după patru ani a înregistrat cel mai mare succes, cu piesa „Louie Louie”, variantă a compoziţiei din 1957 a lui Richard Berry.

Cover-ul a petrecut şase săptămâni pe locul al doilea în topul american, mulţumită, în parte, versurilor aşa-zise obscene care au atras atenţia FBI. Piesa era nelipsită din concertele trupei.

Tatăl unei adolescente care cumpărase înregistrarea i-a scris lui Robert Kennedy, care era atunci procuror general, şi s-a plâns de cele auzite pe disc. „Versurile sunt atât de murdare încât nu le pot include în această scrisoare. Cum putem elimina acest pericol?”.

Scrisoarea a atras după sine o anchetă FBI, dar după o analiză, cântecul a fost declarat „neinteligibil la orice viteză” şi a fost exonerat ca obscen. Între timp, în 1964, el fusese interzis în statul Indiana şi din asta a rezultat o creştere şi mai mare a vânzărilor.

Contribuţia lui Micthell la cântec a fost solo-ul de chitară, care a influenţat mulţi muzicieni.

„Am învăţat să cânt la chitară datorită lui Mike Mitchell”, a spus Joe Walsh de la The Eagles ulterior veştii decesului muzicianului. „Ştiu fiecare solo al lui, greşeli şi toate cele. Pierdem tipii buni”.

Oregon Music Hall of Fame a adus un omagiu pe Facebook: „Interpretarea lui a devenit mai bună pe măsură ce a îmbătrânit”.

Trupa a suferit mai multe modificări de componenţă chiar după lansarea single-ului de succes. Mitchell a continuat cu lineup-ul nou, lansând în anii 1960 piese ca „Money (That's What I Want)”, cover, şi „Jolly Green Giant”.

În 1968, grupul s-a destrămat, dar a revenit la finalul anilor 1970, după ce pe coloana sonoră a filmului „Animal House” a fost introdusă „Louie Louie”, prezentată astfel unei noi generaţii.

The Kingsmen a continuat să susţină turnee până în anii 2010.

Piesa „Louie Louie” a fost cântată în peste 1.000 de variante şi, după „Yesterday” a The Beatles, este melodia care a cunoscut cele mai multe reinterpretări.

Compozitorul ei, Richard Berry, nu a reuşit iniţial să se bucure de succesul financiar. El a vândut drepturile de publicare în 1957 pentru a-şi plăti nunta. În 1986, a obţinut un oarecare control asupra ei şi şi-a vândut partea pentru o sumă substanţială în 1992.

Înregistrarea The Kingsmen a fost apreciată de Rock and Roll Hall of Fame şi de Grammy Hall of Fame, în timp ce revista Rolling Stone a plasat-o pe locul 55 în lista celor mai bune 500 de cântece din toate timpurile.

Mitchell a declarat, în 1999, într-un interviu radio că nu este deranjat de faptul că The Kingsmen era definit de acest cântec. „Eram bucuroşi să avem orice fel de succes, ca să putem face asta încă. Cariera pe care am avut-o este chiar minunată”.