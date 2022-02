VIDEO Actorii din Jackass revin în forță: își dispută cinematografele cu filmul apocaliptic Moonfall

Un nou lungmetraj din franciza "Jackass Forever" se lansează vineri pe marile ecrane, după o pauză de 11 ani, iar echipa se reuneşte pentru alte aventuri hilare, spectaculoase şi chiar periculoase, sub sloganul "Don't Try This at Home" (Nu încercaţi asta acasă!), în concurenţă directă la box-office cu filmul horror "The Black Phone" şi cu filmul apocaliptic "Moonfall", potrivit site-ului de specialitate Internet Movie Data Base (Imdb), informează Agerpres.

"Jackass Forever" este o celebrare a bucuriei întoarcerii şi reunirii celor mai buni prieteni, începută cu o salvă perfectă de tun. Echipa Jackass originală, în frunte cu Johnny Knoxville, revine pentru o nouă rundă de acrobaţii şi provocări unele hilare, altele absurde şi chiar periculoase. Echipa lui Johnny Knoxville, Steve-O şi Chris Pontius este întregită de figuri noi, precum rapperul Machine Gun Kelly, sau prezentatorul de televiziune Eric Andre.

"Singurul lucru care s-a schimbat este culoarea părului meu, care este acum complet cărunt", a declarat Johnny Knoxville, în vârstă acum de 50 de ani şi producător al filmului. El se declară însă mândru de noul lungmetraj, care este de fapt o înşiruire de probe în care actorii îşi testează rezistenţa, prietenia şi capacitatea de a suporta tot felul de provocări de-a lungul a 96 de minute.

Ceea ce nu se schimbă sunt loviturile imprevizibile sub centură, săriturile în pielea goală în plantele de cactus sau concursurile scatologice. Albine, scorpioni, un taur şi chiar un urs sunt animalele implicate în aceste probe halucinante. "Vă recomand să nu filmaţi niciodată alături de un animal. Mai ales cu unul care vă urăşte", a mărturisit Johnny Knoxville, care în pofida trecerii anilor nu pare să se maturizat.

O altă propunere a acestui sfârşit de săptămână este filmul horror "The Black Phone" a cărui acţiune este plasată în anii 1970, într-un cartier din suburbiile oraşului Colorado în care copiii sunt urmăriţi şi ucişi de un criminal căruia i se spune "The Grabber". După ce criminalul îl răpeşte şi îl sechestrează într-un beci antifonat, Finney Shaw, un băiat de 13 ani, începe să răspundă la apeluri pe un telefon deconectat, în care aude vocile tuturor victimelor acestui individ. Din distribuţie fac parte Ethan Hawke, Jeremy Davies şi Madeleine McGraw, iar filmul este regizat de Scott Derrickson.

În "Moonfall", o forţă misterioasă dereglează Luna de pe orbită şi o plasează pe o direcţie de coliziune cu Pământul. Cu doar câteva săptămâni înainte de impact, când lumea este în pragul distrugerii, directorul NASA şi fostul astronaut.

Jocinda "Jo" Fowler (laureata cu Oscar Halle Berry) are o idee care ne poate salva planeta. Însă doar Brian Harper (Patrick Wilson) şi un împătimit al teoriilor conspiraţiei, K.C. Houseman (John Bradley din Game of Thrones), au încredere în propunerea ei.

Aceşti "eroi" pornesc într-o misiune imposibilă în spaţiu, lăsând în urmă pe cei dragi, şi descoperă un secret incredibil despre singurul satelit "natural" al Pământului. Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley şi Charlie Plummer sunt actorii care joacă în acest film regizat de un maestru al scenariilor apocaliptice, Roland Emmerich.