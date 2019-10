VIDEO Actrița Jane Fonda a acceptat premiul de excelență acordat de BAFTA, în timp ce era încătușată la Washington

Jane Fonda a acceptat premiul Stanley Kubrick Britannia Award, pentru excelență din partea British Academy of Film and Television Arts, or BAFTA, în timp ce era încătușată la Washington, în urma unui protest care atrăgea atenția asupra schimbărilor climatice, arată platforma Time, anunță MEDIAFAX.

Actrița a apărut în direct pe scena ceremoniei de decernare a premiilor British Academy Britannia pentru 2019, dar spectatorii au avut surpriza să o vadă pe actriță încătușată de poliție în timpul unui protest la Washington.

Situația nu a împiedicat-o pe vedetă să le mulțumească celor de la BAFTA pentru distincția Stanley Kubrick Britannia Award pentru excelență în film.

Vineri ea era arestată pentru a treia oară pe treptele Capitolului pentru că participă la o demonstrație neautorizată. Alături de ea au fost arestate alte 30 de persoane printre care și Ted Danson, cunoscut din seriale precum ”Cheers”(1982-1993), ”CSI-Crime Scene Investigation” (2000-2015) sau ”The Good Place” (din 2016).

“Sunt onorată, nu îmi vine să cred. Îmi pare rău că nu sunt acolo. Cum ați aflat deja mă tot arestează. M-am hotărât că trebuie să fac mai mult și m-am mutat la Washington de patru luni și încerc să atrag atenția asupra a ceea ce e de făcut”, spunea actița în mesajul trimis la ceremonie. Apoi imaginile o înfățișează pe Fonda strigând peste umărul polițiștilor: “BAFTA, mulțumesc! Îmi pare rău că nu sunt acolo! Sunt foarte onorată!”, adaugă ea în timp ce este condusă de polițiști.

Jane Fonda a participat la o serie de proteste, rostind chiar un discurs la Los Angeles cu ocazia grevei climatice globale, care a avut loc în urmă cu două săptămâni.

Greva climatică globală a fost parţial inspirată de activismul elevei suedeze Greta Thunberg, care a lansat o campanie de proteste săptămânale, intitulată "Vineri pentru Viitor", cu scopul atragerii atenţiei asupra efectelor schimbărilor climatice.

Fonda a câștigat primul ei premiu Oscar în 1972, la vârsta de 35 de ani, pentru rolul din filmul "Klute" al lui Alan J. Pakula. Al doilea trofeu a fost obținut pentru partitura din drama "Coming Home/Întoarcerea acasă", semnată de Hal Ashby. Jane Fonda mai este cunoscută pentru activism, fiind o militantă împotriva războiului și pentru cauza femeilor și pentru lansarea unei serii de casete video cu exerciții de fitness în anii 1980.

Premiile Britannia acordate de Academia Britanică la Los Angeles i-au mai recompensat pe Jackie Chan, cu distincția Britania Albert R. Broccoli pentru contribuție internațională în domeniul divertismentului, Jordan Peele, cu premiul Britannia John Schlesinger pentru excelență în regie de film, Phoebe Waller-Bridge cu distincția Britannia pentru artistul britanic al anului, Steve Coogan, cu premiul Britannia Charlie Chaplin Britannia pentru excelență în comedie și pe Norman Lear cu premiul Britannia pentru excelență în Televiziune.