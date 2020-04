VIDEO 'After Hours' al rapperului The Weeknd, primul album care a petrecut patru săptămâni consecutive în fruntea Billboard 200, în decurs de doi ani

Albumul „After Hours” al rapperului canadian The Weeknd a petrecut patru săptămâni consecutive pe primul loc în topul Billboard 200, devenind primul care înregistrează această performanţă de la „Scorpion” al lui Drake, în vara anului 2018.

„After Hours” este acum unul dintre cele cinci albume care au petrecut în ultimii doi ani cel puţin patru săptămâni pe primul loc în clasamentul american. Cel mai recent, „Please Excuse Me for Being Antisocial” al lui Roddy Ricch a înregistrat, cumulat, patru săptămâni în fruntea listei (în perioada decembrie 2019 - februarie 2020), potrivit news.ro.

Citește și: Unul dintre miliardarii lumii, lovit puternic de coronavirus: a pierdut 50% din avere

În a patra săptămână de la debut, încheiată pe 16 aprilie, albumul lui The Weeknd a fost vândut în 75.000 de unităţi, potrivit Nielsen Music/MRC Media.

Piesele de pe album au fost accesate online de 73,7 milioane de ori în această săptămână.

Rapperul Tory Lanez şi „The New Toronto 3” au debutat pe poziţia a doua a clasamentului, cu 64.000 de unităţi vândute. Acesta este al cincilea album consecutiv al lui Lanez care ajunge în top 5. Piesele incluse pe album au fost accesate online de 76,1 milioane de ori.

Vezi și: Un nou simptom asociat cu COVID-19! Observația virusologilor: Unii pacienți sunt confuzi, până în punctul în care nu mai ştiu unde se află, nici în ce an

Lil Uzi Vert şi „Eternal Atake” s-au menţinut pe poziţia a treia a Billboard 200, cu 61.000 de unităţi vândute în a şasea săptămână de la lansare, în timp ce Lil Baby şi „My Turn” şi-au păstrat locul, al patrulea, după a şaptea săptămână de top, în care albumul a fost vândut în 44.000 de unităţi.

Bad Bunny şi „YHLQMDLG” au urcat un loc, până pe cinci, cu 39.000 de unităţi vândute în a şaptea săptămână de la lansare, iar Post Malone şi „Hollywood’s Bleeding” au câştigat trei poziţii în clasament, ocupând locul al şaselea, după ce albumul a fost vândut în 36.000 de unităţi în a 32-a săptămână de la debut.

Roddy Ricch şi „Please Excuse Me for Being Antisocial” s-au menţinut pe poziţia a şaptea, cu puţin sub 36.000 de unităţi vândute în a 19-a săptămână de top.

Grupul rock The Strokes a înregistrat acum a cincea prezenţă în top 10, după ce „The New Abnormal” a debutat pe locul al optulea, cu 35.000 de unităţi vândute.

Citește și: Streinu Cercel, avertisment în plină criză de COVID-19: 'Mă aștept ca în următoarele 5-10 zile să avem o problemă'

The Strokes a mai fost prezent în top 10 cu „Comedown Machine” (locul 10, în 2013), „Angles” (locul 4, în 2011), „First Impressions of Earth” (locul 4, în 2006) şi „Room On Fire” (locul 4, în 2003). Singurul album al trupei care nu a reuşit să se claseze între primele zece a fost cel de debut, „Is This It?” (locul 33, în 2002).

Rapperul Rod Wave şi „Pray 4 Love” au coborât şapte poziţii, până pe nouă, cu 34.000 de unităţi vândute în a doua săptămână de la lansare.

Cântăreaţa Dua Lipa şi „Future Nostalgia” au pierdut două poziţii, clasându-se pe zece, după ce albumul a fost vândut în 30.000 de unităţi în a treia săptămână de top.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multi-metric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album). Mai nou, sunt incluse accesările audio şi video on demand din YouTube, precum şi vizualizările video de pe Apple Music, Spotify, Tidal şi Vevo.