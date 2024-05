VIDEO Albion Rrahmani, înaintea meciului cu FCSB: 'Noi vom intra pe teren pentru a câştiga'

Fotbalistul echipei FC Rapid, Albion Rrahmani, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că pentru el şi colegii săi e foarte importat să câştige cu FCSB şi să încheie sezonul cu o victorie în condiţiile în care în play-off au obţinut până acum un rezultat de egalitate şi 8 înfrângeri.

"Este ultimul meci şi e foarte important pentru noi să terminăm sezonul cu o victorie. Mă aştept la un derby, noi vom intra pe teren pentru a câştiga şi a pregăti apoi cum se cuvine următorul sezon. Nu ştiu dacă FCSB va folosi rezervele sau nu, noi vom intra pe teren şi vom da 100% indiferent de adversari", a afirmat el.

"Nu sunt dezamăgit de întreg sezonul, ci doar de meciurile din play-off, când nu am fost într-o prea bună. Nu am avut nici noroc pentru că am luat goluri după minutul 90 în 2-3 partide. În fotbal se poate întâmpla orice, aşa că acum important e să ridicăm capul şi să mergem mai departe. Fanii ne pot ierta, dar nu ne putem ierta noi. Evoluţiile acestea au apărut într-un moment foarte prost", a adăugat Rrahmani.

Atacantul susţine că nu se gândeşte la titlul de golgheter, ci doar la cele trei puncte în derby-ul cu FCSB.

"Pentru orice atacant e important să fie golgheter la final de sezon. Eu am lipsit multe meciuri din cauza unei accidentări, dar acum mă gândesc doar la cele trei puncte de mâine. E greu când ratezi un penalty, eu vrea să le cer scuze fanilor pentru că am ratat. Colegii m-au susţinut atunci, la fel şi suporterii mi-au arătat respect. Ştiu că în sezonul următor putem face mai mult şi că putem câştiga un trofeu", a spus el.

Rrahmani a menţionat că nu are informaţii privind o posibilă ofertă de transfer pentru el. "Nu ştiu nimic despre un transfer al meu, eu am contract până în 2026. Dacă va veni o ofertă bună voi discuta cu clubul, dar în acest moment nu ştiu nimic", a precizat atacantul.

Echipa de fotbal FC Rapid întâlneşte formaţia FCSB, duminică, de la ora 21:00, pe Stadionul Giuleşti din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a 10-a şi ultima a play-off-ului Superligii.