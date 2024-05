VIDEO| Anunț șoc, în miez de noapte: Candidatul AUR la o primărie importantă se retrage și lansează acuzații grave

Candidatul AUR la Primăria Buzău, Elena Năstăsoiu, a anunţat, în noaptea de marţi spre miercuri, că s-a retras din cursa electorală, acuzând ”fapte reprobabile şi care pun multe semne de întrebare”. Alături de ea, şi-au retras candidaturile 18 dintre cei 29 de candidaţi pentru Consiliul Local Buzău.

Elena Năstăsoiu a ajuns la sediul Biroului Electoral Municipal la ora 11.50 cu 10 minute înainte de expirarea termenului de depunere a candidaturilor şi s-a retras din toate cursele electorale.

La ieşire, Elena Năstăsoiu a făcut o serie de declaraţii în care acuză conducerea partidului de imixtiuni în cadrul organizaţiei municipale a AUR Buzău şi de faptul că a intervenit alcătuirea listelor de candidaţi la Consiliul Local şi Consiliul Judeţean.

”Am decis să mă retrag din AUR, din calitatea de candidat la Primăria Buzău, la Consiliul Local şi de la europarlamentare AUR. În ultimul timp, în AUR Buzău s-au petrecut fapte reprobabile şi care pun multe semne de întrebare. De mai bine de un an conduc o echipă de oameni care prin muncă, devotament şi implicare, au arătat Buzăului că AUR poate fi o alternativă viabilă, dar o alternativă susţinută de aceşti oameni care au probat profesional, personal şi social. Am ales conştient să sacrific timpul dedicat copilului meu, inima, sănătatea şi banii. Mulţi bani. Pentru cauza AUR, o cauză pe care am crezut-o pentru români şi România, dar m-am înşelat. Am intrat în AUR din patriotism, ceea ce se poate proba şi prin faptul că în 2020, când mi s-a cerut să candidez pentru Parlament, am refuzat. Conducerea centrală AUR m-a rugat să conduc AUR în municipiul Buzău, promiţându-mi că nu se vor amesteca în viaţa organizaţiei locale dacă aceasta probează electoral şi politic. Şi da, am probat pentru că am preluat organizaţia cu 29 de membri anul trecut, în martie 2023 şi astăzi suntem în jur de 200 de membri cotizanţi şi mii de simpatizanţi şi susţinători. După o muncă titanică, în care am arătat puterea echipei municipale AUR, conducerea judeţeană, susţinută de cea centrală de la Bucureşti, au călcat în picioare propunerile noastre pentru Consiliul Local şi pentru Consiliul Judeţean”, a declarat Elena Năstăsiu.

Acuzații grave la adresa conducerii AUR

Ea susţine că nimic din ceea ce s-a discutat cu conducerea partidului nu a fost respectat.

”Criteriile anunţate erau foarte pompoase, dar nimic nu s-a respectat. Nu meritocraţie, nu transparenţă, nu devotament, nu implicare. Ne-au fost puşi oameni pe listă care n-au fost văzuţi în acţiunile noastre. Am crezut că proporţional cu munca, cu devotamentul şi rezultatele noastre, vom avea oameni pe lista Consiliului Judeţean. Nu a existat aşa ceva. Ca lider, eu nu pot merge mai departe fără oamenii care au făcut organizaţia municipală performantă. Nu pot accepta umilinţa şi lipsa de respect. Am o datorie morală să strig împotriva nedreptăţii, minciunii şi obişnuinţei decidenţilor AUR de a se folosi de oameni. Oamenii nu contează, se pare. Contează doar interesele lor meschine ale celor care conduc AUR. Nu mi-e teamă să ridic vocea pentru onestitate şi adevăr. Văd că preşedintele AUR, George Simion, anunţă o nouă campanie pentru copii. Nu uita, George Simion că patriotismul afişat este o indecenţă!”, a spus fostul candidat al AUR la Primăria municipiului Buzău.

AUR este cea mai mare otravă

De asemenea, Năstăsoiu a mai transmis că AUR este acum ”cea mai mare otravă pentru electoratul românesc” şi că oamenii loiali sunt daţi la o parte fiind aduşi în schimb cei din alte partide şi cei potenţi financiar.

”AUR, aşa cum este acum, este cea mai mare otravă pentru electoratul românesc, pentru că este o adevărată maşinărie de fabricat minciuni şi speranţe deşarte. Tuturor le sunt promise funcţii dacă munceşti, sacrifici şi dai. De aceea oamenii de bine au muncit, au sacrificat şi au dat dar au fost marginalizaţi, căci chemarea AUR a fost pentru cei potenţi financiari şi pentru cei din alte partide. Iar oamenii loiali sunt daţi deoparte. Acum devine din ce în ce mai clar de ce AUR refuză constituirea, statutară, de altfel, a organizaţiilor locale şi judeţene”, a mai spus profesorul Năstăsoiu.

Marţi seară, alături de Elena Năstăsoiu şi-au retras candidaturile 18 din cele 29 de persoane aflate pe lista de consilieri locali.