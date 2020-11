VIDEO Anunț TERIBIL făcut de Angela Merkel: Când se vor ridica restricțiile legate de coronavirus

Cancelarul Angela Merkel a insistat duminica aceasta că este important să fie menţinute unele dintre restricţiile antiepidemice în Germania până când între 60% şi 70% din populaţie va avea imunitate la SARS-CoV2, transmite EFE.

Într-o înregistrare video în care răspunde la întrebările cetăţenilor cu prilejul zilelor porţilor deschise la guvernul german, Merkel a recunoscut că unele dintre măsurile introduse în noiembrie sunt "amare şi dure", dar necesare pentru a ţine sub control pandemia, scrie agerpres.ro.

"Ştim de la alte epidemii că virusul a fost mai mult sau mai puţin învins când între 60% sau 70% din populaţie a avut imunitate, fie pentru că (oamenii) s-au vindecat, fie pentru că au fost vaccinaţi. Atunci pot fi ridicate toate restricţiile. Până atunci trebuie să trăim cu unele restricţii impuse de virus", a explicat Merkel.

Cancelarul german nu a indicat niciun orizont de timp cu privire la ridicarea restricţiilor, dar şi-a exprimat speranţa că "în curând" primele vaccinuri vor fi autorizate. În Germania, s-au infectat până în prezent circa 660.000 de oameni, ceea ce reprezintă aproximativ 0,8% din populaţie, notează EFE.

În continuare, Merkel a explicat că va începe perioada de vaccinare după un plan definitivat în prezent de guvernul federal şi de cele 16 landuri, cu sprijinul tehnic al mai multor organisme independente, precum comisia permanentă pentru vaccinuri, Academia de Ştiinţe Leopoldină şi Comisia Etică.

Merkel a menţionat că, în principiu, mai întâi vor fi vaccinaţi lucrătorii din căminele de bătrâni, medicii şi persoanele care fac parte din categoriile de risc, "care sunt mulţi în ţara noastră". Procesul de vaccinare va depinde de numărul vaccinurilor disponibile şi de perioada de imunitate pe care o generează. Nimeni nu va fi obligat să se vaccineze, va fi decizia fiecăruia, a insistat cancelarul german.

