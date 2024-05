VIDEO 'Arne Slot, la la la la la': Jurgen Klopp a cântat pentru a-l face să se simtă binevenit pe succesorul său la FC Liverpool

Jurgen Klopp şi-a marcat despărţirea de Liverpool cântând numele lui Arne Slot, succesorul său, în timpul discursului de adio ţinut duminică în incinta stadionului Anfield, relatează AP, potrivit news.ro.

Purtând un hanorac roşu cu cuvintele "I'll Never Walk Alone" pe spate, Klopp i-a delectat pe fanii de acasă cu cântecul "Arne Slot, la la la la la la la" - pe ritmurile piesei "Live is Life" a trupei austriece Opus.

Slot, care antrenează echipa olandeză Feyenoord din 2021, a declarat vineri că va fi următorul tehnician al formaţiei Liverpool. Cele două cluburi nu au confirmat oficial numirea.

Klopp s-a despărţit după aproape nouă ani de Anfield. Ultimul său meci a fost o victorie emoţionantă cu 2-0 împotriva lui Wolverhampton.

" Să-l primiţi pe noul antrenor aşa cum m-aţi primit pe mine", a spus Klopp la microfon, în timp ce fanii lui Liverpool scandau cântecul lui Arne Slot.

"Continuaţi să credeţi şi să împingeţi echipa ... Sunt unul dintre voi acum. Vă iubesc nespus de mult."

Slot şi-a încheiat perioada petrecută la Feyenoord conducând echipa la o victorie cu 4-0 în faţa echipei Excelsior, duminică, în campionatul olandez.