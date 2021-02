VIDEO - Atac dur în coaliție: UDMR acuză PNL și USR PLUS de populism și demagogie la cote maxime

UDMR a anunțat miercuri, în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, că nu votează eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor pentru că proiectul este „praf în ochii electoratului”, pensiile speciale ale parlamentarilor fiind doar 1,38% din totalul pensiilor speciale. UDMR a spus că pensiile speciale trebuie eliminate pentru toate categoriile, iar daca nu se poate din motive constitutionale, sa fie impozitate cu 99% sau limitate pentru toate categoriile vizate. PNL și USR PLUS, colegii de coaliție ai UDMR, susțin puternic proiectul de eliminare a pensiilor speciale.

„Pozitia UDMR privind pensiile speciale este una ferma si consecventa. Principiul contributivitatii trebuie sa fie de baza. Propunerea de azi vizeaza 825 de fosti parlamentari si un efort bugetar de aproximativ 4,5 milioane de lei anual. Raman insa in vigoare pensiile speciale pentru celelalte 11 categorii socio-profesionale, cele care nu au nicio legatura cu principiul contributivitatii, pensiile speciale ale angajatilor MAPN, MAI, serviciilor secrete, administratiei penitenciarelor, ale judecatorilor si procurorilor in medie de 220.000 de lei lunar. Iar in cazul celor care se pensioneaza la 40-50 de ani exista posibiltiatea sa se pensioneze cu pensie speciala si pe urma se reangajeaza la bugetul de stat si ia bani frumosi din bugetul statului. Dumneavoastra tocmai va pregatiti sa va inselati alegatorii prin eliminarea celor mai mici pensii speciale, pensiile speciale ale parlamentarilor reprezinta 1,38% din totalul pensiilor speciale, restul de aproape 99% raman neschimbate. Observam ca demagogia si populismul au atins cote maxime. Partidele arunca praf in ochii electoratului de dragul imaginii. Pozitia UDMR este ca pensiile speciale trebuie eliminate pentru toate categoriile, iar daca nu se poate din motive constitutionale, sa fie impozitate cu 99% sau limitate pentru toate categoriile vizate”, a declarat reprezentantul UDMR, senatorul Lorand Turos.