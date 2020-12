VIDEO - Atentat la aterizarea avionului cu membrii Guvernului din Yemen: Cel puțin 13 morți și 50 de răniți după mai multe explozii

Mai multe explozii s-au soldat miercuri cu cel puţin 13 morţi şi peste 50 de răniţi la aeroportul din Aden, capitala provizorie a Yemenului aflat în război, unde tocmai aterizase un avion cu noii membri ai guvernului de uniune, relatează AFP.

Cel puţin două explozii s-au produs după ce avionul a aterizat şi persoanele aflate la bord începuseră să coboare din aeronavă.

''Suntem bine'', a scris apoi pe Twitter noul ministru de externe yemenit Ahmed bin Moubarak, în timp ce purtătorul de cuvânt al guvernului a cerut o anchetă internaţională pentru determinarea autorilor acestui ''act criminal''. Printre victime se numără civili, responsabili şi membri ai personalului de pază al aeroportului, dar toţi miniştrii sunt teferi, a confirmat acesta.

În această ţară săracă devastată de război, noul guvern de uniune a fost format pe 18 decembrie sub egida Arabiei Saudite şi membrii săi provin din ambele tabere care-şi dispută puterea în sudul Yemenului, dar care sunt de şase ani aliate împotriva rebelilor houthi susţinuţi de Iran şi care au ocupat o mare parte din nordul ţării, inclusiv capitala Sana'a.

De altfel, ministrul de interne Mouammar al-Iryani i-a acuzat pe rebelii houthi că ar fi în spatele atacului de la aeroport, în schimb premierul Main Said a vorbit despre un ''act terorist laş'', fără însă a-i numi pe rebeli.

BREAKING - Explosion at Aden's International Airport upon arrival of members of #Yemen 's new government. pic.twitter.com/VkUXy31wz1

NEW - video of the explosion(s) at Aden Airport in #Yemen. Initial reports claim either mortars or drones were used in the attack.pic.twitter.com/HIha6sdUpO