VIDEO Călin Popescu Tăriceanu face o DEZVĂLUIRE despre un afacerist și Nicușor Dan: Uite, vreau să fac un bloc și nu vreau să mă blocheze. Se pare că a rezolvat

Călin Popescu Tăriceanu a făcut o nouă dezvăluire despre cum ar negocia Nicușor Dan cu investitorii imobiliari pentru a nu le bloca proiectele. La Antena 3, Tăriceanu a relatat cum un prieten din anturajul său i-a cerut să intervină la Nicușor Dan pentru a nu-i bloca ridicarea unui bloc.

”Acum un an de zile, un prieten de-al meu m-a solicitat rugându-mă să îl pun în legătură cu Nicușor Dan. Această persoană are proiecte imobiliare de talie mai mică și să îl ajut. I-am spus că nu am cum, pentru că nu îl cunosc, nu am niciun fel de dialog. Mi-a zis: ”Uite, vreau să fac un bloc și nu vreau să mă blocheze, pentru că am aflat că vrea să blocheze proiectul. Lasă, important este să ajung la el că știu eu cum să procedez”. Cum să rezolve? Să ajungă la o negociere, să sponsorizeze unele dintre ONG-urile în care funcționează Nicușor Dan și anturajul lui și treaba se rezolvă. Se pare că a rezolvat-o!”, a precizat Călin Popescu Tăriceanu.

