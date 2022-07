VIDEO Cătălin Drulă vorbește despre epocă, la fel ca în comunism, și își amenință subordonații: Ales șef suprem în USR, Drulă îi desființează pe Barna și Cioloș

Preşedintele USR, Cătălin Drulă, consideră că formaţiunea politică pe care o conduce se află într-un "moment al maturităţii", cu o singură echipă care nu va mai vorbi "pe mai multe voci". Drulă folosește limbajul comunist, numind viitorul USR ca fiind ”epocă” și își amenință subordonații din partid. Cel supranumit ”Drulău” impune legea tăcerii în Uniune și șterge pe jos cu mandatele lui Dan Barna și Dacian Cioloș: ”gata cu vedetisme și politică imatură. Lucrăm cu seriozitate!”, este ordinul dat de cel ajuns șef de partid cu doar 12.000 de voturi.

"Este momentul unei noi epoci în USR, cea de maturitate şi de stabilitate. Suntem aici să construim şi pentru 2024 şi pentru 2028, suntem aici ca să rămânem o forţă în politica românească. Suntem o singură echipă de astăzi: echipa USR. S-a terminat cu echipa lui cutare şi a lui cutărică. Cine înţelege că munca şi spiritul de echipă produc rezultat, este binevenit. Nu mai avem timp în USR de vedetisme şi politică imatură. Cine rămâne acolo, se plasează singur în afara partidului nostru.(...) Vom continua să lucrăm cu seriozitate şi nu vom mai vorbi pe mai multe voci. De aceea am spus că suntem o singură echipă, cea a USR", a spus Drulă, după ce a fost ales la şefia USR.

El a apreciat această alegere drept "o onoare", mulţumindu-le colegilor pentru încrederea acordată.

"Este o onoare. Le mulţumesc colegilor mei, indiferent de opţiunea avută şi încrederea lor mă obligă. Mulţumesc şi echipei mele din campania internă frumoasă pe care am avut-o. În USR avem un vot democratic (...) şi am avut aproximativ 80% prezenţă. (...) Am cerut un mandat clar şi partidul mi l-a dat, pentru a face opoziţie pe bune actualei puteri falimentare, pentru organizare şi seriozitate, pentru a da premierul şi preşedintele acestei ţări României în 2024. USR a trecut prin etape fireşti de dezvoltare. O mişcare civică, cetăţenească. Intrarea în Parlament şi consilii locale. Lupta cu Dragnea. Confirmarea în alegeri. Guvernarea. Este timpul unei noi epoci în evoluţia acestui partid. Cea de maturitate şi stabilitate", a spus Cătălin Drulă.

El a precizat că "USR trebuie să dea preşedintele României pentru a putea face schimbări în România". Drulă a spus că USR va anunţa candidatul partidului când va fi decis printr-un proces democratic intern.

El a menţionat că USR a fost dat afară de la guvernare de "coaliţia securisto-socialistă care a pus stăpânire pe România".

"Suntem aici ca să le spunem românilor că există speranţă. Oamenii sunt, pe bună dreptate, speriaţi şi îngrijoraţi. După doi-trei ani de pandemie s-au trezit cu o trădare pe masă, a lui Iohannis, care a dus PSD la guvernare, cu o criză economică şi cu socialism cu epoleţi la guvernare. Preţurile cresc, ratele la credite cresc, economia dă semne îngrijorătoare de frânare. (...) Guvernarea banditească a PNL-PSD cheltuie banii oamenilor cu nesimţire şi îndatorează ţara zi de zi. 1.000 de euro pe secundă, oameni buni! Putem avea şi bună guvernare şi politicieni care să fie în slujba poporului cu adevărat. Am demonstrat asta, deja. Există speranţă şi se poate. (...) Cu muncă, cu tenacitate, perseverenţă, lucrurile se schimbă în bine în ţara asta. Daţi-ne voturile! Nu le mai daţi bandiţilor ăstora care au dus ţara acolo unde este, care nici nu ştiu, nici nu pot şi nici nu vor şi se gândesc doar la ei. (...) Am 41 de ani, iubesc ţara asta şi ştiu că se poate mult mai mult decât atât. Sunt aici ca să vă spun că se poate şi că de astăzi zilele socialismului cu epoleţi sunt numărate. Haideţi alături de USR!", a adăugat Drulă.

Cătălin Drulă a câştigat alegerile pentru funcţia de preşedinte al USR cu 71,3% din cele 18.177 de voturi exprimate.

Votul online pentru preşedinţia Uniunii Salvaţi România s-a desfăşurat în perioada 6 -10 iulie, încheindu-se duminică la ora 10,00. Drulă a avut 5 contracandidaţi.

Rezultatele alegerilor interne vor fi validate de Congresul USR pe 16 iulie, într-o şedinţă online.