VIDEO Chris Martin, solistul trupei Coldplay, a fost filmat în timp ce se ceartă cu fanii, după un concert: 'Nu țipa la mine!'

Chris Martin, solistul trupei Coldplay a fost filmat în timp ce se ceartă cu fanii, după un concert. "Nu țipa la mine!", explica muzicianul nervos

Chris Martin solistul trupei Coldplay a fost surprins într-o înregistrare video în timp ce își vărsa nervii în fața unui unui grup de fani care l-au așteptat în fața teatrului Hollywood Palladium după un spectacol.

Fanii l-au întâmpinat pe Chris Martin după concertul caritabil pe care trupa sa l-a susținut în Los Angeles. Oamenii încercau să obțină autograful muzicianului.

Martin le-a spus fanilor că sunt prea agresivi, și să învețe mai întâi să roage frumos: "hai să ne tratăm cu decență unul pe celălalt, oricum toate autografele astea ajung pe eBay", a mai spus Chris Martin.

Trupa Coldplay a fost formată în Londra, în 1998, și îi are componență pe solistul Chris Martin, chitaristul Jonny Buckland, basistul Guy Berryman şi bateristul Will Champion. Coldplay s-a bucurat de succes internaţional începând din anul 2000, odată cu lansarea single-ului "Yellow", de pe albumul "Parachutes", ce a fost nominalizat pentru Mercury Prize. Grupul este cunoscut pentru piese precum "In My Place", "The Scientist", "Clocks", "Speed of Sound", "Viva La Vida" și "Paradise". De-a lungul carierei, trupa a primit numeroase distincții, printre care se numără nouă premii Brit, șapte Grammy și șase MTV Video Music Awards.

