VIDEO | Ciocniri la Bruxelles între forțele de ordine și manifestanții împotriva restricțiilor. Un europarlamentar român, în prim-plan

Ciocniri între manifestanţi şi forţele de ordine s-au produs duminică la Bruxelles, în cadrul unei manifestaţii împotriva măsurilor anti-COVID, la care s-au adunat circa 8.000 de persoane, potrivit poliţiei, relatează AFP, care comunicase anterior că marşul de la Bruxelles începuse după-amiază într-o atmosferă de calm relativ, transmite Agerpres. Europarlamentarul PNȚCD Cristian Terheș se află în mijlocul manifestanților.

Atunci când un grup de protestatari a început să arunce cu cutii metalice, să lanseze petarde şi focuri de artificii în direcţia forţelor de ordine, poliţiştii au reacţionat cu tunuri de apă şi gaze lacrimogene.

EU parliamentary Cristian Terhes protesting in Bruxelles right now, in front of EUROPEAN PARLIAMENTARY, close to people from many other countries.

FREEDOM!!!! pic.twitter.com/njkOIxid9f — Oana Trintrin (@OTrintrin) December 5, 2021

La manifestation contre le pass sanitaire et les restrictions dégénère à #Bruxelles. #Brussel pic.twitter.com/4yksDAxoSP — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) December 5, 2021

În timp ce marşul îşi încheiase itinerariul, poliţia a cerut manifestanţilor să se disperseze, pentru a controla mai bine derapajele violente. Dispersarea manifestanţilor la Bruxelles continua duminică după-amiază.Cu două săptămâni în urmă, poliţia, luată prin surprindere de amploarea mobilizării, nu a reuşit să prevină excesele. De această dată, poliţia a mobilizat mijloace importante.Denumită "Actul 2, Marş pentru libertate", manifestaţia de astăzi îşi propune să continue mobilizarea din 21 noiembrie, care a reunit 35.000 de persoane, potrivit poliţiei, în capitala belgiană.Autospeciale dotate cu tunuri cu apă au fost mobilizate, în timp ce elicoptere au survolat zona.Unităţi ale poliţiei antirevoltă, cu scuturi şi căşti, au fost desfăşurate în jurul cartierului european din Bruxelles, unde se află instituţiile UE. Mai multe artere au fost blocate de bariere din sârmă ghimpată.Marşul antivacciniştilor începuse paşnic după-amiază, în pofida câtorva petarde şi rachete de semnalizare, sub supravegherea unui important dispozitiv de poliţie. Unii dintre manifestanţi au dansat pe muzică techno.Pe unele pancarte se putea citi "Vaccinuri-nu mersi!", "COVID=genocid organizat", "QR= svastică!". "Spunem nu vaccinării copiilor noştri!", au scandat un grup de femei.Manifestanţii au denunţat obligaţiile impuse populaţiei de la începutul pandemiei de COVID-19 pentru limitarea contaminărilor, cum ar fi permisul de sănătate obligatoriu pentru a accede în anumite locuri. Ei au criticat de asemenea modul în care mass-media a reflectat criza sanitară.Mai multe oraşe din Europa s-au confruntat cu astfel de mobilizări, în special în Olanda şi Austria, în timp ce guvernele au înmulţit măsurile restrictive în ultimele săptămâni în faţa unui nou val de contaminare.Astfel, Belgia a anunţat vineri închiderea grădiniţelor şi a şcolilor primare pentru sărbătorile de Crăciun, devansând vacanţa cu o săptămână pentru a contracara extinderea epidemiei. De asemenea, a fost introdusă obligativitatea purtării măştii în clasă pentru copii începând de la şase ani. Discotecile au fost închise, iar populaţia este încurajată să-şi limiteze pe cât posibil contactele şi activităţile în interior.