VIDEO - Ciolacu: 'Nu ai ce să mai cauți în spațiul public dacă ești trimis în judecată. Am și eu reclamații, dar sunt degajat'

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la România TV, că renunță la toate funcțiile politice dacă începe urmărirea penală împotriva sa, acesta spunând că deși este sigur că are reclamații pe numele său, este „degajat” pentru că știe că nu a comis nicio faptă penală.

„Dar e ceva normal, ce să fac? Domn'e, dacă se cere ridicarea imunității, să se înceapă. Vă dați seama că reclamații am la...toți avem, nu e o problemă. Însemnă că există elemente. Și eu ce să fac? Să fac rău țării, să fac rău colegilor mei? Asta este, mi s-a întrerupt cariera politică, nu mor”, a declarat Ciolacu.

Premierul a adăugat:

„Declar acest lucru și sunt degajat pentru că știu că n-am făcut nimic, nu am nicio faptă pentru care să am cea mai mică suspiciune că are un iz penal. Nu am această problemă, poate să mă reclame, sunt degajat. Când ești trimis în judecată, ce să mai cauți în spațiul public? Ai prezumția de nevinovăție, îmi văd de viața mea, nu poți să fii o povară pentru țară sau colegi. Dle Ciutacu, face parte din sport”.