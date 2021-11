VIDEO | Cîțu evită primul conflictul PSD-PNL după învestirea Guvernului Ciucă: 'Nu am băgat în seamă acest lucru'

Preşedintele PNL Florin Cîţu a declarat, joi, la sediul partidului, despre atacurile din discursul liderului PSD Marcel Ciolacu, la adresa guvernării PNL, chiar în şedinţa învestirii noului Guvern, că nu a băgat de seamă acest lucru şi că rolul PNL în această coaliţie este de a duce mai departe viziunea liberală. El a mai arătat că speră ca deficitul să nu crească, la finalul anului.

”Nu am băgat în seamă acest lucru, este un discurs pollitic, ceea ce oameni văd, şi în ultimul an de zile, cum a evoluat economia, am arătat că am crescut veniturile la buget, chiar dacă am scos taxele introduse de PSD între 2016 şi 2019, deci se poate să ai performanţă şi rolul nostru în această coaliţie este de a duce mai departe viziunea liberală”, a spus Cîţu, la sediul partidului, despre discursul lui Marcel Ciolacu în care a criticat guvernarea liberală din ultimii doi ani.

”Nu comentez gesturile domnului Ciolacu, ideea este că economia astăzi are o creştere economică, cea mai mare din Uniunea Europeană, într-o perioadă de criză, cam în tot restul Europei”, a precizat Florin Cîţu, arătând că veniturile la buget sunt mai mare ca în 2019 cu 40 de miliarde, când erau taxe introduse.

Despre rectificarea bugetară, Cîţu a spus că a lăsat deficitul la zece luni de 4%, deci nu ar trebui să crească acest deficit, la sfârşitul anului.

Despre faptul că acordul dintre cele trei partide s-a făcut pe ascuns, fără o acţiune publică, Cîţu a afirmat că nu ştia că aşa se face aşa .”Nu ştiam că este un obicei”, a precizat preşedintele PNL.