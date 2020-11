VIDEO Comedia cu accente horror 'Freaky' s-a clasat pe primul loc în box-office-ul nord-american pentru al doilea weekend consecutiv

Comedia cu accente horror "Freaky", lansată de Universal Pictures şi Blumhouse Productions, s-a clasat pe primul loc în box-office-ul nord-american pentru al doilea weekend consecutiv cu încasări de 1,22 milioane de dolari, obţinute din 2.057 de cinematografe, potrivit cifrelor publicate de compania Comscore, informează Xinhua.

Box-office-ul de weekendul trecut a fost cel mai scăzut de după redeschiderea cinematografelor din America de Nord în vara anului 2020, în contextul pandemiei de COVID-19. Marile studiouri de la Hollywood nu au lansat niciun film săptămâna trecută, iar singura lansare majoră de weekendul trecut a aparţinut filmului chinez de aventuri "Vanguard", cu actorul Jackie Chan în rolul principal, potrivit agerpres.ro.

Comedia "Freaky" a obţinut încasări de 5,6 milioane de dolari după 10 zile de proiecţii în America de Nord.

Regizat de Christopher Landon şi avându-i în rolurile principale pe actorii Vince Vaughn şi Kathryn Newton, acest film, realizat cu un buget de producţie de doar 6 milioane de dolari, spune povestea unei adolescente de 17 ani care face fără voia ei schimb de trupuri cu un criminal în serie şi care se înscrie apoi într-o veritabilă cursă contra cronometru pentru a anula acel blestem.

Comedia "The War with Grandpa", produsă de 101 Studios, s-a clasat pe locul al doilea cu încasări de 733.000 de dolari, obţinute din 1.688 de cinematografe, în cel de-al şaptelea weekend de proiecţii. Box-office-ul său din America de Nord a ajuns la 16,18 milioane de dolari.

Regizat de Tim Hill şi bazându-se pe romanul omonim scris de autorul de cărţi pentru copii Robert Kimmel Smith, acest film îl are ca protagonist pe actorul Robert De Niro, care are în palmares două premii Oscar. Intriga prezintă povestea unui elev din clasa a VI-a care depune mari eforturi pentru a-şi recâştiga dormitorul, după ce bunicul lui s-a mutat în locuinţa familiei sale.

Filmul "Let Him Go", lansat de Focus Features, se află pe poziţia a treia cu încasări de 710.000 de dolari, obţinute din 1.907 de cinematografe, iar totalul său cumulat din America de Nord a ajuns la 7,92 de milioane de dolari.

Regizat de Thomas Bezucha şi inspirat din romanul omonim publicat în 2013 de scriitorul Larry Watson, acest thriller cu accente de western spune povestea unui şerif pensionar - interpretat de Kevin Costner, de două ori premiat cu Oscar - şi a soţiei sale - interpretată de Diane Lane -, care îşi părăsesc ferma din Montana pentru a-şi salva nepotul din ghearele unei familii periculoase care trăieşte în teritoriul Dakota, condusă de o femeie nemiloasă, Blanche Weboy, al cărei rol este jucat de actriţa Lesley Manville.