VIDEO - Comedia 'Everything Everywhere All At Once' a dominat gala premiilor SAG

Comedia absurdă ştiinţifico-fantastică "Everything Everywhere All At Once" şi-a continuat duminică ascensiunea câştigând încă un premiu, de data aceasta la gala premiilor Screen Actors Guild (SAG), potrivit AFP şi Reuters.

Acest lungmetraj regizat de americanii Daniel Kwan şi Daniel Scheinert spune povestea unei proprietare de spălătorie, interpretată de actriţa malaeziană Michelle Yeoh, epuizată de problemele administrative cu fiscul, care ajunge deodată în universuri paralele, informează News.ro.

Filmul a avut succes uriaş anul trecut, acumulând venituri de 100 de milioane de dolari la nivel mondial şi are 11 nominalizări la premiile Oscar.

Actriţa Michelle Yeoh a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă, Ke Huy Quan pe cel pentru cel mai bun actor în rol secundar iar Jamie Lee Curtis ccel pentru cel mai bun rol secundar feminin.

James Hong, 94 de ani, a fost în centrul atenţiei la gala de duminică, câştigând premiul pentru cea mai bună distribuţie într-un film.

El a vorbit despre zilele în care Hollywood-ul distribuia actori albi în roluri principale asiatice, deoarece producătorii credeau că „asiaticii nu erau suficient de buni”.

"Dar uitaţi-vă la noi acum", a spus el, în ovaţii.

Aceste premii SAG, asociate cu recompensele decernate la gala Producers Guild Awards (PGA) plasează "Everything Everywhere All At Once" într-o poziţie bună pentru Oscarurile din 12 martie.

Alţi laureaţi din castingul asiatic al filmului "Everything Everywhere" au făcut referire la lupta de lungă durată pentru mai multă diversitate la Hollywood.

"Acest premiu nu este doar pentru mine, este pentru toate fetele care-mi seamănă", a spus Michelle Yeoh.

Ke Huy Quan, care a apărut pe când era copil în "Indiana Jones et le Temple Maudit" în 1984, care a luat o pauză lungă din actorie pentru că erau „atât de puţine oportunităţi”, a menţionat că este primul actor asiatic care a câştigat la categoria sa.

„Când am aflat de asta, mi-am dat seama repede că acest moment nu mai era doar al meu. De asemenea, aparţine tuturor celor care au lucrat pentru mai multă diversitate", a spus el.

Brendan Fraser a fost recompensat cu premiul SAG din acest an pentru performanţă remarcabilă a unui actor într-un rol principal.

La categoriile de televiziune, distribuţia „Abbott Elementary”, un fals document despre profesorii unei şcoli subfinanţate din Philadelphia, a câştigat pentru cea mai bună distribuţie de comedie TV.

Distribuţia „The White Lotus” a câştigat premiul pentru serial dramă pentru cel de-al doilea sezon care se desfăşoară în Italia.

Sally Field, în vârstă de 76 de ani, a primit un premiu pentru întreaga carieră care a început în urmă cu aproape 60 de ani, cu producţiile TV „Gidget” şi „The Flying Nun”, înainte de o serie de filme câştigătoare de Oscar de la „Norma Rae” şi „Steel Magnolias" până la "Forrest Gump" şi "Lincoln".