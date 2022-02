Video | Cristian Tudor Popescu, dialog în direct cu președintele PMP: 'Nu vă e rușine de ce ați făcut?'

Liderul PMP, Cristian Diaconescu, l-a invitat, joi seara, pe liderul AUR, George Simion, la o ședință cu lideri de filiale, organizată online pe Zoom. Simion le-a promis celor de la PMP că o să-i ajute să facă un grup parlamentar. Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat în termeni duri asocierea AUR-PMP, în emisiunea „Cap limpede” de la Digi24, ceea ce l-a făcut pe Cristian Diaconescu să intre în direct prin telefon, pentru a-i oferi o replică lui CTP.

În intervenția sa telefonică, Diaconescu a încercat să respingă teoria conform căreia ar fi negociat cu George Simion, referindu-se doar la faptul că le-ar fi făcut pe plac unor colegi și i-a oferit lui Simion posibilitatea să-și prezinte oferta. Președintele PMP a refuzat să formuleze o opinie personală cu privire la AUR, susținând că poate vorbi doar în calitate de lider de partid.

„Eu sunt judecat acum în contextul acestui partid. În legătură cu părerile mele persoanale, eu nu mă dezmint sub nicio formă de la tot ce am spus, tot ce am făcut pentru această țară”, a afirmat Diaconescu.

Cristian Tudor Popescu a intervenit în discuție, adresându-i lui Diaconescu o întrebare directă: „Atât vreau să vă întreb: dacă nu vă este rușine de ce ați făcut. Dacă aveți acest sentiment.”

„Nu. Dumneavostră mă judecați într-o relație personală pe care o cunoașteți foarte bine. Sunt președintele unui partid și am responsabilitaatea să țin cont de ce își doresc. Când nu voi mai fi partid, discutăm strict pe baze personale”, a fost răspunsul liderului PMP.

Ulterior, Cristian Diaconescu a afirmat că nu ia în calcul varianta unei alianțe PMP-AUR dacă va rămâne președinte al partidului. „O alianță cu AUR, așa cum arată acum AUR, nu”, a precizat fostul ministru.

VIDEO, AICI! (de la minutul 15)