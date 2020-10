VIDEO - Cum a reacționat Klaus Iohannis la candidatura pe listele PNL a unui fost ministru din Guvernele Grindeanu, Tudose și Dăncilă

Președintele Klaus Iohannis le-a spus jurnalistilor luni, la Palatul Cotroceni, să întrebe la PNL de ce pe listele partidului la parlamentare apare un fost ministru din guvernările PSD-ALDE pentru care Senatul a respins cererea de urmărire penală.

Viorel Ilie, fost ministru în guvernările PSD-ALDE, a trecut recent la PNL și figurează pe lista candidaților PNL Bacău la alegerile parlamentare, pe locul 2 la Camera Deputaților. În 2017, DNA a cerut Parlamentului urmărirea sa penală, însă Senatul a respins cererea procurorilor.

Întrebat dacă mai este credibil, în acest context, mesajul său anti-PSD si pro-justiție în condițiile în care PNL, partidul prezidențial „promoveaza in Parlament traseisti cu suspiciuni penale”, Klaus Iohannis a răspuns:

„Mesajul meu (impotriva racolarii de catre PNL a unor primari PSD) a fost mesajul politicianului Klaus Iohannis si al Presedintelui. Nu mi-am schimbat opinia. V-am promis ca s-a cam terminat cu racolarea si s-a terminat dupa cum am vazut cu totii. Deci nu au mai existat racolari, cooperari si asta este un fapt. Deci am spus, am avertizat, lucrurile s-au oprit atunci cand a fost nevoie. Mai departe, veti putea sa aflati de la PNL foarte in detaliu cum s-au facut listele. Listele s-au facut cu oameni din PNL. Acuma, va rog sa luati datele de la sursa principala, de la PNL”.