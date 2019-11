VIDEO Dăncilă condamnă declarațiile considerate xenofobe și extremiste venite din PSD și îl arată cu degetul pe Iohannis: Nu m-ați auzit vorbind de niște evrei

Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dăncilă, a declarat, marți, că nu aprobă niciun fel de declarații xenofobe sau extremiste, precizând că nu ea a fost cea care a vorbit despre "niște evrei".

"Niciodată nu am aprobat declarații xenofobe sau extremiste, așa cum nu am aprobat declarațiile extremiste ale lui Klaus Iohannis, care vrea să extermine un partid și primarii PSD. Nu m-ați auzit niciodată pe mine vorbind de „niste evrei”. Eu am avut întotdeauna o abordare europeană și politicoasă. Eu cred că Klaus Iohannis trebuie să dea prima oară aceste explicații privind această abordare, pentru că este președintele României.

Eu m-am delimitat de toate aceste declarații, iar persoana care a făcut acele declarații și-a cerut scuze.", a declarat Viorica Dăncilă, întrebată fiind de declarația Liei Olguța Vasilescu, referitoare la lagărele de concentrare.

Citește și: Mutare în forță împotriva lui Traian Berbeceanu! Cine sare la gâtul său

Președintele Klaus Iohannis a fost criticat intens anul trecut, după ce a vorbit despre „înțelegeri secrete” pe care Liviu Dragnea, fostul președinte al Partidului Social Democrat, le-ar face în Israel „cu evrei”.