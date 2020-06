VIDEO De Ziua Internațională a Iei, Gabriela Firea a oferit Titlul de 'Cetătean de Onoare al Municipiului București' și Diplome de Excelență unor artiști

Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, cu ocazia Zilei internaționale a Iei, că a acordat, în cadrul unei ceremonii restrânse, Titlul de 'Cetătean de Onoare al Municipiului București' și Diplome de Excelenta unor renumiti artisti populari.

Astazi este o dubla sarbatoare: sunt Sanzienele si Ziua iei, eveniment sarbatorit in peste 50 de tari si 300 de localitati de pe 6 continente.

Pentru ca artistii nostri sunt cei mai buni ambasadori ai Romaniei in intreaga lume, avem datoria morala sa ne aratam pretuirea fata de acestia si sa le recunoastem valoarea.

Astfel, chiar si in aceste conditii de pandemie, cu restrictii si distantare sociala, nu am dorit ca aceasta zi sa treaca neobservata. Am ales sa ignoram pentru cateva clipe telefonul mobil, calculatorul sau Ipad-ul si sa celebram in cadrul unei ceremonii restranse patru nume importante ale folclorului romanesc.

Astazi acordam marilor doamne ale folclorului romanesc, Maria Dragomiroiu si Stefania Rares, titlul de Cetatean de Onoare al Municipiului Bucuresti, iar domnului Grigore Lese, personaj emblematic al folclorului romanesc si artistul emerit Theodor Vasilescu, autor a sute de coregrafii si spectacole artistice, culegator de folclor autentic romanesc, Diplome de Excelenta.

Maria Dragomiroiu: "Sunt coplesita, emotionata si doresc sa multumesc din toata inima doamnei Primar General pentru ca s-a gandit sa organizeze acest eveniment. Doresc sa multumesc bucurestenilor si Consiliului General. Bucurestiul a devenit casa mea: aici mi-am intemeiat o familie, aici am avut intalniri cu oameni importanti care m-au facut ceea ce sunt!"

Stefania Rares: "Astazi, cand e Ziua Portului Romanesc, am norocul sa primesc aceasta mare distinctie. Este o onoare pentru mine si va multumesc!"

Grigore Lese: "Sunt onorat. Se spune ca «omul prin haine il primesti si prin minte il cinstesti». Astazi m-ati si primit, m-ati si cinstit. Va multumesc"

Coregraful Theodor Vasilescu: "Multumesc acestei initiative absolut senzationale, pentru ca toti cei care au adus folclorul pe scena si in sufletul oamenilor, merita sa fiti apreciati. Folclorul are nevoie de un asemenea imbold!", se arată pe pagina de Facebook a Gabrielei Firea.