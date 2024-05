VIDEO - Dronele ucrainene au băgat frica în ruși: Încă o rafinărie rusească în flacări după un atac ucrainean

„Incendiul a fost stins, nu au fost victime”, a declarat Bocharov pe 12 mai. Mai multe canale Telegram au postat fotografii și videoclipuri cu atacul cu flăcări urcând pe cerul nopții deasupra a ceea ce părea a fi o structură industrială cu un coș de fum proeminent.

Oblastul Volgograd este situat în partea de sud-vest a Rusiei și se învecinează cu alte câteva regiuni, inclusiv regiunile Astrakhan, Saratov și Rostov.

În ultimele luni, atacurile cu drone care vizează instalațiile energetice din granițele Rusiei au crescut în frecvență. Potrivit oficialilor de la Kiev, aceste atacuri sunt efectuate pentru a submina operațiunile militare ale Rusiei și a răzbuna la atacurile Moscovei asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Pe 10 mai, agenția de informații militare a Ucrainei (HUR) a confirmat că se află în spatele atacului asupra rafinăriei de petrol din regiunea rusă Kaluga.

Guvernatorul regiunii Kaluga, Vladyslav Shapsha, a susținut mai devreme în cursul zilei că o dronă în cădere a provocat un incendiu în districtul Dzerzhinsky peste noapte.

Guvernatorul nu a precizat care este instalația atacată, dar localnicii au raportat incendiul la uzina Pervyy Zavod, cea mai mare întreprindere petrochimică din regiunea Kaluga, potrivit canalului rus Telegram Mash.

Cu o zi înainte, o dronă cu rază lungă de acțiune operată de Serviciul de Securitate de Stat (SBU) al Ucrainei a atacat o rafinărie de petrol, Gazprom Neftekhim Salavat, din Republica Rusă Bașkortostan, a declarat o sursă SBU pentru Kyiv Independent. Pentru prima dată de la începutul invaziei la scară largă, Ucraina a atacat facilități din Bashkortostan, la aproximativ 1.500 de kilometri de granița țării, potrivit sursei.

