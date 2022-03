Video – Șeful Pfizer anunță necesitatea dozei patru împotriva Covid-19

CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, a declarat duminică că va fi necesar să se primească o a patra doză suplimentară împotriva Covid-19. În timpul unui interviu la CBS, el a spus că „este necesar un al patrulea vaccin în acest moment... Protecția pe care o primești de la al treilea, este suficient de bună, de fapt destul de bună pentru spitalizări și decese. Nu este atât de bun împotriva infecțiilor, dar nu durează foarte mult”, a adăugat el. „Dar doar trimitem acele date către FDA și apoi vom vedea ce vor spune și experții în afara Pfizer”, a spus Bourla, informează GreekReporter.com.

În timpul interviului său de duminică, Bourla a reiterat obiectivul companiei sale de a crea un vaccin eficient împotriva tuturor variantelor de COVID-19, pentru perioade mai lungi de timp.

„Lucrăm cu multă sârguință în acest moment... pentru a face nu numai un vaccin care să protejeze împotriva tuturor variantelor, inclusiv omicron, ci și ceva care să poată proteja cel puțin un an”, a spus el. „Și dacă reușim asta, atunci cred că este foarte ușor de urmărit și de reținut, astfel încât să ne putem întoarce la modul în care trăim înainte.”

Injectarea de rapel la fiecare 4 sau 5 luni „nu este un scenariu bun”

În ianuarie, Bourla a spus că oamenii care primesc vaccinuri de rapel la fiecare patru până la cinci luni „nu este un scenariu bun” și a susținut că un vaccin anual ar fi o abordare mai bună pentru combaterea virusului.

„Acesta nu va fi un scenariu bun”, a spus el când a fost întrebat despre persoanele care primesc injecții de rapel la fiecare patru până la cinci luni, conform serviciului de televiziune. „Ceea ce sper (este) să avem un vaccin pe care va trebui să-l faceți o dată pe an.”

„O dată pe an – este mai ușor să convingi oamenii să o facă. Este mai ușor pentru oameni să-și amintească”, a continuat el. „Deci, din perspectiva sănătății publice, este o situație ideală.”

În decembrie, Bourla, originar din Salonic, care a părăsit Grecia la vârsta de 34 de ani pentru a urma o carieră în industria farmaceutică, a fost numit CEO al anului de către CNN Business.

Potrivit NBC News, gigantul farmaceutic va prezenta în curând date Food and Drug Administration cu privire la a patra injecție.

„Cred că vom transmite FDA un progres semnificativ al datelor despre necesitatea unei a patra doze și trebuie să tragă propriile concluzii, desigur, și apoi CDC”, a declarat Bourla vineri pentru CNBC.

„Este clar că este nevoie într-un mediu de omicron de a stimula răspunsul imunitar.”

