VIDEO El e premierul cerut de Marcel Ciolacu, dar cu o CONDIȚIE: 'Nu avem nicio problemă să fie tehnocrați puri'

Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a anunțat, luni seara, la TVR 1, în emisiunea ”România9”, realizată de Ionuț Cristache, că parlamentarii social-democrați nu vor vota un guvern PNL. Însă, PSD va vota un guvern care va fi condus de unul dintre miniștrii PNL, Nicolae Ciucă, cel care nu este membru de partid.

”E o discuţie pe care o să o am cu colegii. Dacă se vine cu propunerea să fie iarăşi un guvern minoritar numai PNL, am o mare reţinere de a vota vreodată un guvern minoritar. (...) Şi eu, şi Victor Ponta, am propus un tehnocrat, un specialist prim-ministru, dar ce nu am mai apucat să spunem, pentru că nu am fost luaţi în serios, cu toate că aveam o majoritate parlamentară şi în spiritul Constituţiei aşa ar fi trebuit, noi nu impuneam un ministru în acel guvern. Vine domnul Ciucă, să spunem - este un specialist pe care eu îl stimez foarte mult -, dacă vine fără niciun membru PNL în guvern, există posibilitatea ca noi să votăm acest guvern. Este posibil. Dacă vine cu membri PNL, ce facem, pitim PNL în spatele lui Ciucă? Nu avem nicio problemă să fie tehnocrați puri.”, a declarat Marcel Ciolacu.

