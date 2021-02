VIDEO - Florin Cîțu dă liber marilor jucători să investească în companiile strategice din România

Premierul României, Florin Cîțu, a adoptat un proiect de lege care abrogă un act normativ care interzicea vânzarea activelor companiilor de stat din România.

„Din primul moment am spus şi public că vom abroga această lege când veni la guvernare. În şedinţa de Guvern a fost aprobat un proiect de lege foarte mult aşteptat de economia privată, proiect care atunci când a apărut a creat foarte multă rumoare şi neîncredere în România, o lege aprobată atunci în parlament, iar proiectul de acum abrogă acea lege, o lege care suspenda dreptul companiilor din România, unde statul e acţionar majoritar, să acceseze fonduri din sectorul privat. Astăzi reparăm acea nedreptate. Din primul moment am spus şi public că vom abroga această lege când veni la guvernare. Acest proiect de lege merge la Parlament. E un mesaj clar pentru investitori, atât din Româmnia şi din exterior, că acest Guvern e unul care susţine investiţiile, un Guvern care ştie că are nevoie de investiţii pentru a se dezvolta”, a declarat Florin Cîţu.