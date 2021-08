VIDEO Florin Cîțu dă lovitura de grație: Anunță că Gheorghe Falcă a trecut în tabăra lui

Florin Cîțu a declarat, joi seara, la TVR 1, că are 36 de filiale județene de partea lui, după o mutare de ultimă oră. Cîțu a anunțat că Gheorghe Falcă, președintele PNL Arad, a trecut în tabăra lui.

Premierul, candidat la șefia PNL, a precizat că el și-a dorit să candideze la președinția PNL încă de la preluarea mandatului.

”Nu este vorba despre o picătură (n.r. dacă a intrat în cursă pentru că s-a umplut paharul), lucrurile s-au întâmplat normal de când am intrat în politică. Tot parcursul meu politic m-a dus în această direcție. Inamicul meu este PSD, nu am atacat niciun coleg din PNL, niciun coleg din coaliție.

Am și eu o strategie (n.r. când a luat decizia de a candida la șefia PNL). Ideea era. Am plecat la drum cu câțiva colegi, am astăzi alături de mine 35 de filiale, chiar 36. L-am convins pe domnul Falcă. Oamenii au venit alături de mine”, a precizat Florin Cîțu la TVR 1.

