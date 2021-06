VIDEO | Florin Cîțu, replică arogantă la problemele campaniei de vaccinare: 'Suntem victimele propriului succes'

Premierul Florin Cîțu tratează într-o manieră arogantă ratarea țintelor asumate în campania de vaccinare. Acesta consideră că lucrurile au mers foarte bine până acum, iar scăderea interesului pentru vaccinare se vede mai pregnant în comparație cu succesul anterior.

„În România suntem victimele propriului succes până la urmă. Am avut o campanie de vaccinare care a pornit puternic, am avut rezultate și ele se văd în numărul de persoane infectate. Vaccinarea însemnă imunizare, până la urmă asta vrem. Astăzi, când vorbim, avem vaccin peste tot, oricine se poate vaccina oriunde, cu orice vaccin. Nu poate nimeni să spună că nu avem vaccin pentru toată lumea. Am explicat de fiecare dată care sunt beneficiile vaccinării”, a declarat Florin Cîțu la TVR.

Întrebat dacă românii nu mai vor să se vaccineze pentru că au impresia că pandemia a trecut, Cîțu a precizat că o asemenea logică este greșită, iar vaccinul anticovid va deveni anual, ca vaccinul antigripal.

„Este posibil să creasă o parte dintre români acest lucru, dar este greșit. Va trebui să atingem această rată de imunizare, sper să o facem prin vaccin, nu prin înbolnăvire. Am adus persoane publice care au vorbit despre vaccin, am adus specialiști, am mers și am vorbit cu cultele, avem culte care merg împreună cu medici de familie și explică beneficiile vaccinării. Lucrurile merg în continuare și trebuie să ne gândim că nu este o luptă pe care o ducem doar anul acesta. Trebuie să fie preluată de cetățeni această campanie, cum ne vaccinăm antigripal în fiecare an. Faptul că avem posibilitatea să ne vaccinăm nu justifică un val 4 în România”, a mai declarat Cîțu.