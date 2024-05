VIDEO Florin Roman s-a dus la INML, după ce l-a bătut Dan Vîlceanu: Avea privirea tulbure, era o privire ciudată

Deputatul PNL, Florin Roman, s-a dus la Institutul Național de Medicină Legală pentru a obține un certificat medico-legal, după ce a fost agresat de către deputatul Dan Vîlceanu. Florin Roman susține că Dan Vîlceanu ”avea privirea tulbure” și ”a încercat să mă muște canibalic de cap”.

„Am încercat să feresc plenul Parlamentului de gestul lui total deplasat şi necontrolat. Nu mă aşteptam la un astfel de gest. Nu poţi să te aştepţi ca un om pe care îl cunoşti de zeci de an, cu care, vorba aceea, ţi-ai mâncat cojile, să ajungă să aibă genul acesta de comportament. Dar nu era un tip violent. E absolut regretabil cu un astfel de gest s-a petrecut în Parlamentul României. Ce ar fi trebuit să fac eu? În momentul în care oricare dintre noi, puneţi-vă în situaţia mea, vine şi îţi aplică... Aveam două variante, de a reacţiona fizic, şi am evitat acest lucru, şi de a suporta această agresiune”, a afirmat Florin Roman, după ce a mers marţi la INML pentru a scoate certificat medico-legal.

IMAGINI CU BĂTAIA DINTRE FLORIN ROMAN ȘI DAN VÎLCEANU

Întrebat dacă i s-a spus de câte zile de îngrijiri medicale are nevoie, deputatul PNL a răspuns: „Nu. Mi s-a spus că urmează să fie eliberat certificatul medico-legal constatator”.

Chestionat, de asemenea, dacă va renunţa la plângerea penală, în cazul în care Dan Vîlceanu îl va contacta şi îşi va cere scuze sau îi va spune că îi pare rău, Florin Roman a replicat: „Ca cetăţean sunt obligat să fac plângere împotriva oricărui cetăţean care agresează”.

„Este cu atât mai agravant cu cât acest lucru se întâmplă în interiorul Parlamentului. Ce exemplu am da noi societăţii româneşti, cetăţenilor, dacă am pune batista pe ţambal în astfel de situaţii? De aceea am şi cerut difuzarea imaginilor. Ştiam că aceste imagini sigur vor arunca o imagine asupra Parlamentului, dar am făcut-o tocmai pentru a face dovada faptului că acolo nu a fost o bătaie, cum foarte mulţi au scris, a fost o agresiune”, a conchis Roman.

Cum s-a petrecut bătaia dintre Florin Roman și Dan Vîlceanu

Deputatul PNL Florin Roman susţine marţi, într-o postare pe Facebook, că deputatul Dan Vîlceanu l-a agresat la ieşirea din sala de plen, în mod golănesc, cu o lovitură cu genunchiul aplicată în zona nasului. El a povestit că Vîlceanu a încercat să îl muşte şi l-a prins de gât. Roman anunţă că va depune solicitare de sancţionare a deputatului, pentru lovire şi va depune plângere penală împotriva acestuia.

Din imaginile surprinse de camerele de filmat din Parlament, incidentul dintre Dan Vîlceanu şi Florin Roman a avut loc în anticamera sălii de plen. Cei doi se împing, iar Vîlceanu încearcă să îl muşte pe liberal de faţă, în timp ce îl ţine de gât.

Deputatul neafiliat Dan Vîlceanu a declarat, marţi pentru News.ro, că nu va da declaraţii privind altercaţia pe care a avut-o în plenul Camerei Deputaţilor cu liberalul Florin Roman, pentru că „nu vrea să intre în scandaluri marca Roman”.

Preşedintele PNL Nicolae Ciucă a afirmat, despre incident, că „violenţa fizică este de neacceptat”, mai ales în Parlament şi apreciază că atacul asupra lui Florin Roman „arată măsura unei lipse de caracter şi conduită morală din partea deputatului Dan Vîlceanu”.