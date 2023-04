VIDEO FOTO - Nava-ambulanţă Ocean Viking a salvat 29 de migranţi în Marea Mediterană

Alerta a fost dată prin intermediul Alarm Phone, o linie telefonică pentru persoanele aflate în dificultate pe mare, linie gestionată de un ONG. Migranţii, "în primejdie pe mare timp de cinci zile", se aflau la bordul unei "ambarcaţiuni din fibra de sticlă improprie pentru navigaţie", potrivit ONG-ului, care asigură că "au trecut 20 de ore între prima alertă şi momentul în care Ocean Viking a găsit ambarcaţiunea semnalată în primejdie".

"Deşi aveau cunoştinţă de situaţie, autorităţile maritime nu au salvat oamenii rămaşi la bord şi supuşi condiţiilor meteo nefavorabile", notează ONG-ul, afirmând că "în timp ce Ocean Viking efectua evacuarea naufragaţilor, un elicopter maltez s-a rotit deasupra ambarcaţiunii şi o barcă de patrulare italiană era de asemenea prezentă la faţa locului, (dar) niciunul dintre acestea nu a asistat echipele SOS Méditerranée în căutări şi nici nu au sprijinit coordonarea".

ONG-ul precizează că autorităţile italiene au desemnat portul Bari pentru debarcarea persoanelor salvate, adică la două zile de navigaţie.

La începutul lunii ianuarie, mai multe ONG-uri internaţionale implicate în operaţiunile de salvare a migranţilor în Marea Mediterană au denunţat dorinţa guvernului italian de extrema dreapta "de a împiedica asistenţa persoanelor aflate în dificultate".

During the night, #OceanViking evacuated 29 people in pitch dark & rough weather from an unseaworthy fiberglass boat in distress, at sea for 5 days. The boat was found adrift in the Maltese Search & Rescue Region following an alert by @alarm_phone received early morning. (1/4) pic.twitter.com/fmmxajfpXw