VIDEO GEST EMOŢIONANT alchitaristului trupei Queen - I-a cântat live unui ursuleţ koala salvat din incendiile australiene ce era cocoţat pe umărul său

Brian May, chitaritul formaţiei Queen, a vizitat un centru de îngrijiri pentru animale salvate în timpul incendiilor din Australia şi a publicat pe site-ul său, pe pagina de Facebook şi Instagram, un videoclip în care a cântat pentru un koala cocoţat pe umărul său, potrivit news.ro.

El a mers la spitalul pentru animale de la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) din Brisbane.

May a publicat vineri fotografii care surprind momentele petrecute cu urşii koala. Chitaristul a cântat la instrumentul său, fără amplificator, pentru un urs koala care părea să aprecieze gestul vizitatorului său.

Muzicianul s-a angajat personal să susţină RSPCA. Pe Instagram, el a publicat un link pentru donaţii către instituţia australiană.

Între septembrie 2019 şi începutul anului 2020, incendii necontrolate au devastat milioane de hectare din pădurile Australiei, cauzând moartea a numeroase animale.

În ianuarie, a fost avansată cifra de mai mult de un miliard de animale ucise de un cercetător de la Universitatea din Sydney. Imagini cu urşi koala, o specie deja ameninţată cu dispariţia, arşi, gemând de durere, însetaţi, salvaţi de pompieri, de veterinari sau de civili, au făcut înconjurul lumii.