VIDEO Guvernul dă bani pentru toți românii tineri: Suma minimă este de 500 de lei, iar cei cu studii superioare iau dublu

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anunţat, joi seară, la finalul şedinţei de Guvern, că au fost adoptate patru măsuri care vizează agricultura, pentru a veni în sprijinul fermierilor.

”Şi pentru agricultura românească şi ţăranii şi fermierii care se confruntă cu efectele secetei pedologice extreme şi puternice, Guvernul a adoptat 4 măsuri de sprijin”, a anunţat, joi seară, la finalul şedinţei de Guvern, Adrian Oros.

Prima decizie a Executivului se referă la Hotărârea privind plafoanele alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal – plafonul maxim aprobat este de 85 de milioane de euro, iar beneficiarii sunt 41.000 de fermieri care activază în sectorul vegetal.

”Anul trecut, la 1 august, fostul guvern a comunicat Comisiei Europene plafoane care a nemulţumit mult pe multe categoriide fermieri. Am revenit acestei decizii, am comunicat CE şi am primit aprobarea să rearanjăm aceste plafoane astfel încât să craăm ecitate şi să asigurăm profitabilitate”, a anunţat Oros.

Alt act normativ se referă la Programul naţional apicol, care se desfăşoară pe 3 ani şi are un buget de 30 de milioane de euro.

”Ca element de noutate, se vor putea finanţa măsuri de asistenţă tehnică consultanţă, promocare a apiulturii şi cumpărarea echipamentelor de procesare şi ambalare”, a mai anunţat ministrul Agriculturii.

De asemenea, s-a adoptat o HG pentru angajarea tinerilor în agricultură, piscicultură şi industria alimentară.

”Este un program care vine în sprijinul fermierilor care vor să angajeze tineri, iar statul oferă un sprijin lunar – 1.000 de lei lunar pentru cei cu studii superioare de specialitate, 750 pentru cei cu studii medii şi 500 de lei pentru cei fără studii”, a mai anunţat Oros.

De asemenea, Guvernul a aprobat schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină în acvacultură.