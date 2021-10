VIDEO HALUCINANT Florin Cîțu: 'Acest guvern va trece, veți vedea' vs. Nicolae Ciucă: 'Așa cum arată cifrele, guvernul nu are șanse să treacă'

Situație halucinantă la conferința de presă a PNL, la care au participat premierul interimar, Florin Cîțu, și premierul desemnat, Nicolae Ciucă. Reporterii au izbucnit în râs când Cîțu a anunțat că echipa Ciucă va trece la votul din Parlament, deși atât USR, cât și PSD au anunțat că nu vor vota un guvern minoritar, iar premierul desemnat a spus că guvernul său nu poate să treacă, dacă se ia după cum arată cifrele.

”Acest guvern va trece, veți vedea. E un guvern care poate să guverneze România, are soluții pentru perioada următoare. Social-democrații au spus că nu s-a luat o decizie, ci urmează să se ia o decizie în perioada următoare.”, a spus Florin Cîțu.

”Nu am să îmi depun mandatul. Așa cum arată cifrele, guvernul nu are șanse să treacă. A fost destul de multă inflexibilitate în negociere, am constatat că nu vom ajunge la o majoritate. Ținând cont de situația în care ne găsim, am hotărât să merg cu programul de guvernare și cabinetul în Parlament pentru că mai este timp până miercuri, e timp de reflecție pentru fiecare parlamentar.”, a precizat Nicolae Ciucă.