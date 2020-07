VIDEO Imagini de coșmar în bucătăria unui restaurant din Brașov: Inspectorii ANPC au închis unitatea

Un restaurant din comuna brașoveană Prejmer a fost închis astăzi de inspectorii ANPC Brașov după un control fulger efectuat în unitate. Inspectorii au verificat bucătăria unității și au avut un șoc în momentul în care au deschis spațiile frigorifice, potrivit brasovstiri.ro.

Zeci de kilograme de carne expirată au fost găsite în frigiderele și congelatoarele restaurantului.

„Pentru că în zonă se desfășura un eveniment care a atras un număr mare de participanți am efectuat un control la acest restaurant. A fost un șoc pentru noi în momentul în care am intrat în bucătăria localului și am deschis spațiile frigorifice. Era acolo carne expirată, pregătită pentru comercializare. Diferite tipuri de carne, de porc, de pește și de pui, care nu avea elemente de identificare. Spațiile frigorifice erau insalubre, pline de sânge înghețat, iar carnea era păstrată în condiții improprii. Nimeni nu a putut prezenta documente privind proveniența cărnii. Întreaga cantitate a fost retrasă de la comercializare și trimisă la distrugere. Unitatea a fost imediat închisă și s-a aplicat o sancțiune de 20.000 de lei pentru neregulile constatate”, ne-a declarat Sorin Susanu, șeful Corpului de Control al ANPC.