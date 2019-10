VIDEO - Imagini inedite: Viorica Dăncilă pe bicicletă, la inaugurarea primilor kilometri de autostradă din Moldova

Premierul demis Viorica Dăncilă a participat, sâmbătă, la inaugurarea Centurii Bacău, primii kilometri de autostradă din Moldova. Liderul PSD a mers pe bicicletă, alături de secretarul general al partidului Mihai Fifor și ceilalți constructori.

Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defilează, Dăncilă se menține. Dan Barna gâfâie după ancheta Rise Project

„În urmă cu trei luni am venit aici și împreună am văzut ceea ce s-a realizat și am promis că mă voi întoarce să văd stadiul lucrărilor. Acest lucru și situația în care ne aflăm arată buna conlucrare între Guvern și administrația de aici, buna conlucrare cu gryupul de lucru în subordinea prefectului, buna conlucrare cu cei care m-ați infomarmat în fiecare zi despre stadiul lucrărilor de aici. Acest lucru arată că se poate și indiferent de ceea ce spun alții noi vom spune întotdeauna adevărul, că această centură s-a realizat cu sprijinul Guvernului, cu implicarea tuturor oamenilor care au vrut să aducă bine în viața cetățenilor. Vă felicit pentru această abordare și mă bucur că acest obiectiv va purta semnătura PSD și a Guvernului Dăncilă”, a spus Viorica Dăncilă.

La inaugurare a participat și Mihai Fifor, secretarul general al PSD.