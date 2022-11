Video| James Cameron a lansat trailerul extins pentru 'Avatar: The Way of Water'

Regizorul James Cameron a lansat un trailer al continuării filmului "Avatar", "The Way of Water", în formă extinsă, scrie The Guardian.

"Avatar: The Way of Water" este continuarea filmului SF de succes al lui Cameron din 2009, care rămâne producţia cu cele mai mari încasări din toate timpurile, conform news.ro.

În distribuţie sunt: Sam Worthington, Zoe Saldaña şi Sigourney Weaver, Kate Winslet şi Vin Diesel şi are loc cu mai mult de un deceniu mai târziu decât acţiunea din "Avatar". Potrivit sinopsisului, acesta "spune povestea familiei Sully (Jake, Neytiri şi copiii lor), necazurile, eforturile pe care le fac pentru a se menţine în siguranţă, bătăliile pe care le duc pentru a rămâne în viaţă şi tragediile pe care le suportă".

În septembrie, Weaver a spus că filmul "se bazează foarte mult pe familia lui Jim şi pe bucuria lui în familie şi pe cât de vulnerabil eşti când ai copii".

Cameron a dezvoltat şi filmat timp de mai mulţi ani continuările "Avatar", cu "The Way of Water" începând din 2017, simultan cu un al treilea film din serie, care urmează să fie lansat în 2024. Cameron lucrează şi la un al patrulea şi al cincilea film, care ar urma să fie lansate în 2026, respectiv 2028. O mare parte din efortul lui Cameron s-a îndreptat spre dezvoltarea tehnologiei de realizare a filmelor care să permită captarea performanţei sub apă. Primul trailer al filmului a fost lansat în mai.

"Avatar: The Way of Water" va fi lansat pe 16 decembrie, în Marea Britanie şi Statele Unite.