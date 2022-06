Video| Jon Bon Jovi, apariție surpriză la show-ul lui Paul McCartney: Artistul i-a cântat 'La mulți ani' legendarului chitarist al trupei Beatles

Paul McCartney l-a invitat, joi seară, pe Bruce Springsteen la concertul său de pe Met Life Stadium în East Rutherford, New Jersey, pentru o interpertare a celebrelor melodii "Glory Days" şi "I Wanna Be Your Man", conform news.ro.

Nu a fost prima dată când cei doi au cântat împreună. În 2013, McCarntney s-a prezentat la concertul lui Springsteen din Londra, în Hyde Park. În 2017, Springsteen şi Steven Van Zandt s-au alăturat lui McCartney la Madison Square Garden pentru a cânta de două ori "I Saw Her Standing There".

Tot joi, Jon Bon Jovi a urcat pe scenă cu baloane şi i-a cântat un scurt "La mulţi ani" lui McCartney, care împlineşte 80 de ani sâmbătă.

The Boss a revenit şi a cântat la chitară "Abbey Road" în încheierea concertului, schimbând solo-uri cu colegii de trupă ai lui McCartney.

McCartney este cap de afiş la Festivalul Glastonbury din Regatul Unit, pe 24 iunie.