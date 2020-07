VIDEO Locuitorii Chinei își iau rămas bun de la americani și au fotografiat Consulatul Statelor Unite, înainte ca acesta să fie închis de Beijing

Locuitori din Chengdu, în sud-vestul Chinei, profitau de această duminică pentru a imortaliza - selfie, steaguri chineze şi securitate la vedere - Consulatul Statelor Unite înainte să fie închis de Beijing, ca represalii în urma unei măsuri identice a Washingtonului, relatează AFP, relatează News.ro.

Tensiunile în relaţiile chinezo-americane, alimentate deja de războiul comerical şi acuzaţii reciproce cu privire la originea covid-19 au crescut cu un nivel marţi, după ce Guverul lui Donald Trump a dat un termen 72 de ore în vederea închiderii Consulatului Chinei la Houston, în Texas, pe fondul unor acuzaţii de spionaj demne de Războiul Rece.

China a luat vineri o măsură similară împotriva misiunii americane de la Chengdu, un oraş cu 16,5 milioane de locuitori.

Duminică, un val neîntrerupt de curioşi se înhhesuia în faţa sediului consulatului, pentru a se fotografia sau a-şi face selfie, în timp ce părinţi se plimbau împreună cu copiii. Zona clădirii era înconjurată de un important dipozitiv de poliţie, au constat jurnalişti AFP.

O anumită tensiune era palpabilă în rândul forţelor de securitate, care nu tolerează vreun gest provocator sau semn de bucurie prea evident faţă de plecarea americanilor.

O trecătoare care se pregătea să cânte un cântec naţionalist a fost rapid rugată să nu o facă, potrivit unei înregistrări difuzate pe reţele de socializare.

Jurnalişti AFP au văzut, de asemenea, confiscarea unei banderole, de către Securitate. Însă un vecin a putut să desfăşoare pe balcon un impozant steag chinez şi să strige numele ţării sale.

Beijingul nu a precizat un termen în care să fie închis Consulatul de la Chengdu.

Însă, sâmbătă, însemnele americane au fost retrase, iar un autobuz cu geamuri fumurii a fost văzut părăsind incinta diplomatică, în huiduielile unei părţi a publicului.În afară de Ambasada de la Beijing, Statele Unite au cinci consulate în China continentală - la Canton, Shanghai, Shenyang, Chengdu şi Wuhan - şi la Hong Kong.

Misiunea de la Chengdu, inaugurată în 1985, acoperă întregul sud-vest al Chinei, inclusiv regiunea autonomă Tibet.

Decizia de a o închide constituie ”un răspuns legitim şi necesar faţă de măsurile nerezonabile ale Statelor Unite”, s-a explicat vineri diplomaţia chineză.

Reacţia Chinei pare relativ măsurată, în contextul în care naţionalişti chinezi au îndemnat pe reţele de socializare regimul comunist să închidă Consulatul Statelor Unite de la Hong Kong, ceea ce ar fi alimentat o escladare.

Acest teritoriu semiautonom chinez a fost zguduit anul trecut de importante manifestaţii împotriva puterii centrale. Beijingul a acuzat în mai multe rânduri Statele Unite de faptul că s-ar afla în spatele acestor manifestaţii.

Consulatul Chinei la Houston, a dat asigurări joi secretarul de Stat Mike Pompeo, era o ”placă turnantă a spionajului şi a furtului proprietăţii intelectuale”.

Această metropolă, a patra cea mai mare în Statele Unite, este un mare centru mondial al cercetării biologice şi medicale..

Washingtonul a insistat, cu toate acestea, că această închidere nu este un răspuns într-un anumit dosar.

În 2013, China a cerut explicaţii Statelor Unite după publicarea în presă a unei hărţi - divulgată de către avertizorul de integritate Edward Snowden - care dezvăluia instalaţiile de spionaj americane în lume. Consulatul Statelor Unite de la Chengdu se afla pe această hartă.

