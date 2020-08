VIDEO Ludovic Orban a intervenit după abuzurile Poliției asupra credincioșilor: 'Oamenii confundă articolele de lege'

Premierul Ludovic Orban a intervenit în cazul abuzurilor poliției din Timișoara, unde au fost aplicate 146 de amenzi, în valoare de peste 35.000 de lei, unor persoane care au participat la o slujbă religioasă în aer liber a Bisericii Penticostale „Poarta Cerului”. Pastorul Nelu Filip a relatat că la două zile de la incident, care nu a fost unul singular în Timișoara, a participat la o discuție cu Ludovic Orban.

Deși Legea 55/2020 oferă slujbelor religioase un alt regim față de evenimentele private, polițiștii au reproșat organizatorilor și participanților că la serviciul religios erau prezenți mai mulți de 50 de oameni. Seara, relatează pastorul, polițiștii s-au deplasat și la clădirea din Timișoara a bisericii. Același lucru s-a întâmplat și la alte biserici penticostale din oraș, unde polițiștii au obligat credincioșii să plece acasă și i-au amenințat.

Pastorul Nelu Filip afirmă că a încercat să obțină o audiență la șeful poliției din Timiș, însă nu a fost primit, iar mesajele transmite prin email au rămas fără răspuns. Lucrurile s-au rezolvat însă în urma unei discuții cu premierul Orban.

„Marți, împreună cu o delegație a Cultului Penticostal, am fost la Guvern. Am avut o întâlnire programată cu premierul României, domnul Ludovic Orban. Împreună cu președintele cultului și cu secretarul general m-am dus acolo. Cea mai mare parte a discuțiilor a fost legată de ce s-a întâmplat duminică la Timișoara. După ce i-am spus domnului premier ce s-a întâmplat, dumnealui a spus cu subiect și predicat: 'Oamenii aceia confundă articolele de lege, v-au încadrat în altceva decât este un serviciu religios'. Ne-a spus simplu: 'Vă rog să faceți contestație în instanță dacă vin amenzi.' Dacă o amendă este scrisă, instanța este singura care poate să desființeze procesul verbal. A mai făcut un lucru domnul premier, pentru că președintele cultului i-a spus că oamenii din biserici au nevoie să fie apărați, ce să le spunem? A răspuns: 'Spuneți-le că ați vorbit cu mine, iar eu am vorbit cu doamna prefect.' Pentru că de față cu noi a pus mâna pe telefon, a vorbit cu doamna prefect despre ceea ce s-a întâmplat aici, cu intrarea poliției în biserică. Când am plecat ne-a spus: 'Să știți că am să vorbesc și cu domnul Vela.' De miercuri au început să curgă amenzile, care sunt date unor persoane cu totul și cu totul nevinovate”, a povestit pastorul.