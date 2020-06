VIDEO - Marcel Ciolacu, despre doctoratul SRI la care a renunțat: Să-ți deschizi mintea, să vezi tabloul întreg, nu e o rușine

Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a răspuns la Digi24 acuzațiilor că ar fi fost securist:

„Cea cu securiștii este o poveste apărută în spațiul public acum trei - patru ani. Tatăl meu a fost pilot și vreau să vă spun un lucru în premieră: noi am avut o percheziție de la Securitate în casă. Eu nu....copiii de piloți și copiii de militari, de ofițeri, nu puteau să fie securiști sau informatori. Cine face astfel de acuze ar trebui să se informeze foarte bine. Am vrut să fac un doctorat la Academia de Informații, am renunțat la el, era strict legat de ocupația mea din acest memnt, de parlamentar, privea etica în intelligence si funcționarea comisiei de verificare a SRI. Să știți că nu e o rușine să ai acces la informatii intr-un cadru academic și să-și deschizi mintea, să vezi tabloul întreg. Nu e nicio rușine să încerci să vezi tabloul cât mai mare”

Citește și: SURSE - Miza ascunsă a moțiunii de cenzură: PSD se teme de o migrație a aleșilor locali .