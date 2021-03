VIDEO | Marcel Ciolacu, despre gafele Ministerului Sănătăţii: 'Sunt mai proşti decât vă închipuiţi'

Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, critică dur conducerea Ministerului Sănătăţii, dar şi alţi oficiali guvernamentali, pentru modul în care gestionează pandemia şi în special pentru faptul că personalul din centrele de vaccinare nu a fost plătit la timp.

"Toate centrele de vaccinare din ţară sunt făcute din banii autorităţilor locale. S-au mişcat toţi primarii foarte repede şi ei au uitat să plătească personalul medical. Sunt mai proşti decât vă închipuiţi cei care conduc în acest moment. Pur şi simplu au uitat să plătească personalul medical. E atribuţia ministrului Sănătăţii.

Cum poţi să ieşi tu, ministru al Muncii, după un an de pandemie, să ieşi cu cumulul pensiei cu salariul exact pe sectorul de învăţământ şi de sănătate. Am văzut medicii de la ATI, care au spus că îşi dau demisia cu toţii. Pur şi simplu nu sunt conectaţi la ce se întâmplă. Au desfiinţat 100 de paturi ATI, acum se chinie să le facă la lor. Am înţeles la primul val, nu erau pregătiţi, la al doilea val, dar la al treilea val, când vedeai trendum mondial? De vină sunt românii, că nu se vaccinează. De fapt nu sunt vaccinuri. Din punctul meu de vedere se respectă măsurile. Nu se face testare, numai prin testare faci prevenire", a afirmat Ciolacu, la Antena 3.