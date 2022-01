VIDEO Marcel Ciolacu ia apărarea CCR în diferendul cu Comisia Europeană

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, s-a poziționat de partea CCR după ce Ramona Chiriac, şefa Reprezentanţei Comisiei Europene în România, a declarat, că instanțele românești pot să nu aplice deciziile Curţilor Constituţionale care contravin dreptului Uniunii Europene, iar CCR a transmis că acest principiu se poate aplica doar dacă se modifică legea fundamentală.

„Eu inteleg ca exista o decizie CCR in ce priveste Constitutia Romaniei. Pentru mine lucrurile sunt foarte clare. Ambele mecanisme, si MCV si celalalt mecanism (Mecanismul general cu privire la statul de drept, n.red.) sunt nedrepte cu Romania si demult trebuiau depasite. Cred ca este o tema falsa si nu-si are fundamentul pentru ca nu a existat niciun abuz din partea instantelor sau a CCR”, a spus Marcel Ciolacu, marți, la Antena 3.

Chestionat dacă afirmația poate fi o formă de presiune pe instanțe, el a răspuns: „Nu cred ca judecatorii, magistratii, judeca in functie de anumite declaratii”.

”Anumite părţi din Constituţie trebuiesc îndreptate, ştim cu toţii acest lucru. Când va exista această voinţă politică, o să îndreptăm aceste lucruri, dar momentan deciziile sunt pe Constituţia pe care o avem. Cel mai corect şi mai important este să o şi respectăm”, a adăugat liderul PSD.

Întrebat dacă România este tratată altfel de acelaşi for european decât Polonia, de pildă, Ciolacu a declarat: ”Mi se pare că deja aceste mecanisme trebuiau scoase din România şi o spun foarte responsabil, au existat derapaje, într-o perioadă, în România. Dacă ne facem în continuare că nu vedem, înseamnă că nu am învăţat nimic. Eu sunt un om care am toleranţă zero la corupţie, cine fură să se ducă la puşcărie, dar mi se pare corect să am toleranţă zero şi în ceea ce priveşte drepturile fundamentale ale oamenilor”.