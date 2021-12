VIDEO - Marcel Ciolacu: 'Eu nu mai suport porcăria asta că nu sunt bani, este o mizerie!'

Liderul social-democrat a catalogat miercuri, la România TV, ca fiind „o mizerie” și „o porcărie” discursul potrivit căruia statul nu are bani pentru creșterea salariilor și pensiilor, discurs îmbrățișat până recent de partenerii liberali de guvernare ai PSD.

„Sunt bani. Sperietoarea asta...Aud porcaria asta de 30 de ani 'De unde bani?'”, a spus Ciolacu.

„80% din pensionari au pensii sub 2.000 de lei. Aceasta poveste ca trebuie sa ii condamnam pe pensionari la moarte sigura in frig, in foamete, fara medicamente, e o tampenie. In Romania 7% din PIB se aloca pensiilor, media europeana e de 12%. Eu nu mai suport ineficienta unui guvern sa spui ca nu ai venituri, nu”, a adăugat Ciolacu.

„E o mizerie, tu sa ai cele mai mici venituri din PIB si sa vii cu aceasta invrajbire ca nu ai bani”, a mai afirmat liderul PSD.

Potrivit acestuia, nu trebuie să mai existe bugetari cu salariu minim pe economie.

„In Romania 35% din TVA nu se colecteaza, e cel mai mare procent din UE. Ungaria a avut aceeasi problema, au instituit 'Radarul marfurilor' in 8 luni, l-am trecut si noi in programul de guvernare. Stiti cat a mai ramas diferenta la TVA in Ungaria? 5%”, a declarat social-democratul.