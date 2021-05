VIDEO Marcel Ciolacu: 'PSD a folosit toate pârghiile pentru a se veni în Parlament să fie prezentat PNRR'

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că partidul său a folosit toate pârghiile pentru ca Guvernul să prezinte în Parlament Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Ciolacu a subliniat că, dacă România va lua împrumut 15 miliarde de euro pentru PNRR, ţara noastră ajunge la o datorie publică de 55 la sută, ceea ce înseamnă îngheţarea pensiilor şi salariilor, potrivit news.ro.

”Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlament este evident că PSD a folosit toate pârghiile pentru a se veni în Parlament şi nu neapărat pentru clasa politică, cât şi pentru români, să fie prezentat Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Am şi întrebat, în discursul meu atât grupu PNL, cât şi grupul USR şi UDMR, inclusiv pe domnul Orban, am întrebat, dumneavoastră aţi citit acest Plan, există acest Plan? Fiindcă ce a venit premierul să prezinte era că vom face, vom drege”, a declarat Marcel Ciolacu la TVR1.

Liderul PSD a declarat că se aştepta să fie prezentată o centralizare, o hartă sau o viziune pentru PNRR.

”Mă aşteptam să vină cu un plan, să îl prezinte. Am vrut să vină să prezinte o hartă, care este viziunea. Nu are nimeni o centralizare în acest moment, ce bani merg la împrumuturi, ce bani merg la granturi, ce investiţii prindem pe 2021 - 2027. (...) În cinci luni, domnul Ghinea, sub oblăduirea primului ministru, Cîţu au tras de la începutul anului, 227 milioane. Aici vorbim de dezvoltare şi coeziune, nu numai agricultură. ce anume din PNRR merge către IMM şi capitalul românesc? Am intrat în anumite detalii, dar mi s-a spus că nu este finalizat. Mai avem două zile şi trebuie să îl depunem, nu te duci cu el ca la poştă şi îţi dă număr de înregistrare. Se depune electronic, devine public, cum s-a întâmplat în toate statele. Avem în acest moment o ocazie unică de a redresa economia în România şi aceşti bani să aducă un bine în viaţa românilor sau avem ocazia de a deveni ultimul stat care depunem acest Plan, să nu fie conform”, a declarat Ciolacu.

Marcel Ciolacu s-a referit şi la ministrul Agriculturii, Adrian Oros care ar fi prezentat planuri învechite.

”Aud explicaţii cu irigaţii. E innaceptabil să te duci cu planuri de pe cremea lui Ceauşescu. Vom scoate toate aceste documente de la Comisie fiindcă Comisia e transparentă în comparaţie cu transparenţii de acum un an de zile când candidau, iar acum totul e secret. Ce mai caută domnul Oros în Guvernul României? Ţi-ai bătut joc de agricultura românească. Noi puteam să luăm până la 4 miliarde de euro pentru agricultură”, a declarat Ciolacu.

Preşedintele PSD a atras atenţia că odată cu PNRR, datoria României va creşte.

”Dacă mai luăm 15 miliarde împrumut pentru PNRR, ajungem la o datorie publică de 55 la sută. Există legi în România, Legea 59 care spune că dacă ai ajuns a un grad de îndatorare de 55 la sută, primul ministru trebuie să facă public un raport cum va scădea această datorie şi automat se îngheaţă salariile şi pensiile. Nu mai bine cauţi soluţii să nu ajungi la un asemenea grad de îndatorare ca să nu fi nevoit să îngheţi? Suntem singura ţară care am venit cu un plan în faţa comisarilor că în faţa românilor nu am venit că îl ţinem pitit, ai venit cu un plan de austeritate. Toată Europa a stimulat veniturile ca să poată exista cerere, să se repornească economia. Noi facem aceeaşi greşeală ca pe timpul CDR-ului. Aceeaşi tâmpenie, îngheţăm totul , normal că lumea se limitează, toate s-au scumpit, este evident”, a declarat Ciolacu.