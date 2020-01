VIDEO Marcel Vela anunță schimbări importante la SMURD, de față cu Raed Arafat

Elicopterele SMURD din Iași, Arad, Craiova și Constanța vor putea să zboare și noaptea pentru misiune de salvare a pacienților, a anunțat luni, Marcel Vela, intr-o conferinta de presa la sediul MAI la care a participat si seful DSU, Raed Arafat. Anuntul vine dupa cazul fetitei din Valcea care nu a putut sa fie preluata de elicopterul SMURD si care a provocat un schimb de replici intre Vela si Arafat.

„Avem o veste buna pentru toti romanii din zona Moldova, zona Banat, zona Oltenia si Dobrogea. In acest zile am luat legatura cu piloti rezervisti din cadrul inspectoratului general de aviatie care au iesit la pensie si au acceptat sa revina in sistem”, a zis Vela.

Cele 4 centre de zbor se alatura celor deja existente de la Bucuresti si Targu Mures. „Vom avea 6 aeronave disponibile. Cele doua de la Galati si Jibiu inca nu pot face acest lucru pentru ca nu sunt conditii tehnice”, a completat Vela.

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a cerut explicații, marți, referitoare la cazul fetiței din Vâlcea care se afla în comă, dar nu a fost preluată la timp de elicopeterul SMURD, Raed Arafat explicându-i că nu sunt suficienți piloți pentru astfel de aeronave.

Cazul fetiței care a intrat în comă după ce tatăl ei, băut, s-a răsturnat cu maşina în Vâlcea, și a fost ținută cu orele în UPU, a fost discutat în ședința de marți de la Ministerul de Interne. Ambulanţa Vâlcea a ratat „întâlnirea” cu elicopterul SMURD trimis să preia copila, iar ministrul de Interne a cerut explicații șefului Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), în cadrul videoconferinței de marți.

„Nu mai doresc să întâlnesc, să se repete, asemenea situații jenante, cu risc major să se piardă o viață. Și dacă salvezi viața unui copil sau a unui român îmi asum orice risc pentru a lua măsuri coercitive pentru cei care nu și-au îndeplinit sarcinile așa cum prevede legea. Pe viitor, nu se va mai repeta în mandatul meu o asemenea situație, când un copil a suferit. Să ne înțelegem! Nu ne jucăm cu viețile oamenilor, nu facem doar paradă la televizor, ce grozav organizăm noi salvarea oamenilor și sâmbătă era să moară un copil. Din neglijență sau proastă organizare, să zic pe românește”, a spus Vela.

În replică, Raed Arafat a spus că „Era nevoie de piloți, domnule ministru!”, iar ministrul Vela a răspuns: „Faceți rost de piloți!”

„Motivul pentru care zboară numai cele două centre este pentru că au echipe care să asigure funcționalitatea elicopterului 24 din 24. În celelalte centre, dacă decolează un elicopter noaptea, după o anumită oră înseamnă că a doua zi acest elicopter nu intră în serviciu decât după ora 11 – 12 sau 1 după-masa. Și pun în risc anumite intervenții primare să nu se rezolve. Pentru asta s-a luat decizia ca două puncte din țară să facă misiunile peste tot în țară ca transfer și când avem avionul le facem și cu avionul și asta se face. Dacă, de exemplu, Timișoara decolează sau Aradul sau Craiova, dacă merg la ora 1 în misiune, a doau zi își reia misiunea la ora 1 după-masa, pentru că au ore de odihnă și din cauza asta am luat această decizie”, a explicat Raed Arafat în timpul ședinței cu prefecții din ultima zi a anului 2019.

În replică, ministrul de Interne a întrebat: „Ce ați făcut de 20 de ani să faceți rost de piloți? Nu îmi răspundeți, că știu! Deci avem elicoptere, avem medici, dar nu avem piloți. Dar avem oameni accidentați care mor. Români care mor pentru că noi nu avem piloți. Angajați piloți! Care e problema?”.

Raeda Arafat a explicat faptul că un pilot de elicopter SMURD are nevoie să fie minim 1.000 de ore de zbor ca să poată să fie comandant de aeronavă pe SMURD.

„Este regulă care este și în alte părți. Avem piloți noi, dar încă nu au atins nivelul să poată să facă al doilea echipaj pentru că nu au ajuns la 1.000 de ore de zbor să fie comandant de aeronavă. Domnul inspector general poate să mă corecteze dacă greșesc”, a spus șeful DSU, în contextul precizat.