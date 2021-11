VIDEO | Ministrul Finanțelor îl calcă în picioare pe Nicușor Dan: 'Nu avem nicio vină că nu e gospodar. A mai estimat că a doua zi după ce e ales facem duș'

Noul ministru al finanțelor publice, Adrian Câciu, îl critică dur pe primarul Capitalei, Nicușor Dan, pentru modul în care a gestionat resursele primăriei și pentru că a ajuns din nou în situația de a cere bani pentru termoficare de la bugetul de stat. Câciu afirmă că va avea o discuție cu Nicușor Dan, pe care îl acuză că a nu e gospodar și că a distribuit banii deficitar.

„Urmează să ne vedem. Am avut o discuție informală pe tema aceasta. Trebuie să ne vedem foarte serios cu domnul Nicușor Dan. E foarte simplu să spunem alocăm bani. Să știți că Primăria Capitalei are bani. Un primar gospodar putea să mute sume, pe baza rectificării bugetare aprobate de consiliul local. Trebuia să rezolve problemele. Noi avem acești bani, dar va trebui să avem o discuție foarte corectă și aplicată cu domnul primar general. Aici nu este despre ministrul finanțelor, ministrul energiei, primarul Capitalei. Este vorba despre oameni. Sunt bucureștean și trăiesc aceeași dramă ca și dvs. Nu aveți nici dvs. nici eu nicio vină pentru că cineva nu e gospodar, că nu are bani, pentru că cineva nu îl finanțează. Vom avea o discuție cu miniștrii implicați și domnul Nicușor Dan. Domnul primar general trebuie să înțeleagă un lucru: banii de la bugetul de stat vin, dar banii aceia trebuie folosiți, nu sunt dați pentru a sta în conturi, deficitar distribuiți, ci pentru oameni. Poate dânsul ne privește și înțelege că vrem să luăm decizii în interesul cetățenilor. Nu vrem să ajungem în acțiuni de control, în situații în care trebuie să luăm măsuri de protecție pentru cetățeni, față de un primar ales de cetățenii acestei urbe”, a declarat Adrian Câciu.

Întrebat ce sume vor fi acordate Primăriei Capitalei, ministrul finanțelor a răspuns: „Este vorba despre cât estimează dânsul. Dânsul a mai estimat că a doua zi după ce e ales facem duș cu apă caldă. E vorba despre a da niște bani din nou și să nu primim apă caldă și căldură. Această Primărie a Capitalei a primit bani când a cerut. Vreau să știu de ce nu avem apă caldă de un an de zile.”

Primarul Nicușor Dan a anunțat ce tarife vor achita bucureștenii pentru serviciul de termoficare oferit în sistem centralizat. Deoarece propunerea privind majorarea prețului nu a fost aprobată, bucureștenii vor plăti în continuare 164 de lei pe gigacalorie.

Primarul a declarat vineri că a propus ca prețul pe care să îl plătească bucureștenii pentru gigacalorie, de la 1 decembrie, să fie 280 de lei, față de 164 de lei cât este în prezent. Edilul șef a explicat care sunt argumentele în baza cărora se solicită majorarea: creșterea prețului la gaze și comparația cu bucureștenii care au centrale individuale. De asemenea, primarul a subliniat faptul că tarifele nu au mai fost modificate din 2011.

„Am solicitat sprijinul Guvernului. Trebuie să fie un efort comun între Guvern, Primărie și cetățeni pentru a suporta creșterea de preț”, a precizat Nicușor Dan.