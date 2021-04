VIDEO - Nicolae Ciucă admite că Guvernul putea comunica mai bine: E nevoie de explicarea măsurilor

Ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, a declarat joi, la TVR, că s-au făcut ”eforturi colosale” pentru limitarea pandemiei, dar recunoaşte că este posibil ca măsurile să nu fi fost suficient explicate.

„Ca membru al Guvernului va spun ca de cand a inceput pandemia s-au depus eforturi colosale sa combatem pandemia si ulterior aceasta campanie de vaccinare. Este cat se poate de evident si cu totii stim ca in momentul in care am fost nevoiti sa luam masuri impotriva acestui virus nu eram pregatiti pentru o astfel de anvergura. E nevoie de continuarea dialogului, explicarea masurilor de catre specialisti pentru ca ei au credibilitatea necesara in fata cetatenilor. La nivelul Guvernului s-au luat masuri cat se poate de concrete. Este posibil ca din punct de vedere al comunicării să nu fi reuşit să fi ajuns la cetăţan, încât să înţeleagă că se fac forturi deosebite”, a declarat ministrul.