VIDEO O televiziune rusească promovează tema soldaților NATO care luptă în Ucraina: 'Chiar am văzut un ofițer NATO în uniformă'

Julia Davis, editorialist la publicația The Daily Beast și afiliată proiectului Russian Media Monitor (sancționat de Rusia), prezintă o înregistrare dintr-o emisiune TV din Rusia, în care prezentatorul și invitatul Andrei Marochko (comandant și purtător de cuvânt al Republicii Populare Lugansk) vorbesc despre prezența trupelor NATO în luptele din Ucraina.

„Televiziunea de stat rusă continuă să promoveze tema 'ofițerilor NATO' în uniformă care luptă împotriva Rusiei în Ucraina. Nu numai că susțin că "unități de luptă NATO sunt acolo", dar și că se află în Ucraina din 2014. Bineînțeles, ei folosesc termeni rasiști", a scris Julia Davis, pe Twitter.

Comandantul pro-rus Andrei Marochko susține în intervenția sa, fără a prezenta și probe, că trupele NATO sunt în Ucraina încă din 2014.

„Deja sunt acolo. Ceea ce eram obișnuiți noi să descriem drept 'instructori occidentali', mercenari sau altcumva, unitățile de luptă sunt active pe teritoriul Ucrainei.

Aparent, au lucrat sub acoperire, dar acum se ascund tot mai puțin. De fapt chiar am văzut un ofițer NATO în uniformă în Kramatorsk. Și-au aruncat măștile. Ei sunt deja aici. Cred că e inexact să spun că niciuna din unitățile lor nu se află aici. Au venit aici în 2014. Acum ei operează pe teren mult mai deschis”, a spus Andrei Marochko, în direct la postul rusesc TV.

Statele Unite și aliații sprijină masiv Ucraina cu armament și asistență, însă nu și cu soldați, după cum au spus în repetate rânduri liderii occidentali.

